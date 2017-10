Exorzistische Schreiattacken, erdrutschartige Riffs mit subtil verwobenen Harmonien und brachiale Gitarrenwände, die einem in Zeitlupe entgegenwalzen: Die Sprengung und Abtragung tonnenschweren Leids wird auf Amenras neuem Studioalbum zum Hochgenuss. Ist man erst einmal dem Rausch der zäh fließenden Rhythmen erlegen, stellt sich eine sonderbare Mischung aus Verzweiflung und Beflügelung ein, und während ringsumher die Welt untergeht, schreit Colin H. van Eeckhout, als würde ihm die Haut mit dem Teppichmesser abgeschält. Nur so viel: Wer das als hypnotisch empfindet und der funkelnden Inschriften im Lärm gewahr wird, ist einem musikalischen Schlüsselerlebnis dicht auf der Spur.Die Neurosis-Ziehsöhne aus Westflandern zelebrieren ihre buchstäblich erdrückende akustische Übermacht in spirituell anmutender Repetition, schaffen inmitten der Massephasen aber auch Ruhezonen, indem sie die geschundenen Riffs skelettieren oder flämische Spoken-Word-Passagen zwischenschalten. Doch die nächste Eruption liegt immer schon in der Luft – ganz ähnlich wie die feine Vibration der Eisenbahnschienen, bevor der nächste Güterzug durch das Gleis donnert. Mit dem melancholisch-verklärten »A Solitary Reign« steigt schließlich eine Hymne aus der Finsternis empor, wie sie die Kollegen Alcest kaum sphärischer fabriziert hätten. Eine fulminante Viertelstunde später endet das Album mit dem jähen Abreißen von »Daiken« in einem Vakuum, das einzig und allein der nächste Hördurchgang füllen kann – oder aber ein massiver Steinschlag.