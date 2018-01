»Unbehagliche Zeiten erfordern unbehagliche Musik« lautet der Leitsatz der diesjährigen Ausgabe des CTM Festivals. Schnell noch den thematische Überbegriff »Turmoil« mit hineingelesen, und es ist gar nicht mehr so verwunderlich, dass ausgerechnet Amenra ein prominenter Platz im Programmheft des Berliner Elektro- und Experimental-Festivals zugefallen ist. Denn die Belgier verstehen sich brillant darauf, Unbehagen hervorzurufen – und es dann mit ihrer brachialen Lärm-Maschinerie in kathartische Hochgefühle zu recyclen. Genau das richtige Programm also für einen Sonntagabend in der Ära der neuen Ängstlichkeit.Mit dramatischem Anlauf, dann aber mit voller Wucht lassen Amenra heute Abend ihre lichtscheuen Post-Metal-Brecher durch den Festsaal walzen. Allen Songs gemein ist das ganz allmähliche Voranschreiten, dieser sich unheilvoll schürzende Knoten, mit dem die fünf Musiker ihr Publikum in eine Art Trancezustand versetzen, bevor sie das minutenlang meditierte Motiv in gefühlt zehnfachem Klangvolumen entfesseln. Hunderte Köpfe klappen wie auf Kommando herab, der dunkle Groove hat alle im Griff. Trotz der überwältigenden Lautstärke behält der Live-Sound Amenras seine Konturen und seine Plastizität; insbesondere der Gesang treibt stets exponiert auf der Krone des mächtigen Gezeitenspiels.