12.9.2017, Köln, Blue Shell

Rumpeltypen, ey! Nicht die Band, die war süß, nein, die drei Jungs, die meinten, eine Art Moshpit anfangen zu müssen ganz vorne im vollen Blue Shell. Und das genau eine Minute, nachdem Alvvays-Sängerin Molly Rankin Köln als »City of giving« bezeichnet hat und darum bat, die kleinen Frauen nach vorne zu lassen und gut aufeinander aufzupassen. Genau da fangen die drei Typen an zu schubsen. Nicht zu tanzen, zu schubsen. Ellbogen in Bäuchen, Boots auf Zehen. Nachdem sie darauf angesprochen werden, lassen sie ein paar Leute vor, hören aber trotzdem nicht auf, mit gereckten Ellbogen zu tanzen. Das ist Indie-Pop, kein Punk, verflixt, passt doch ein bisschen auf!

Dieser Indie-Pop ist dafür unglaublich zauberhaft. Alvvays scheinen kaum fassen zu können, dass so viele Leute gekommen sind. Gerade erst ist ihr neues Album »Antisocialites« erschienen und obwohl es schon das zweite ist, ist bei den Kanadierinnen und Kanadiern nur wenig Routine zu spüren. Ein bisschen verhuscht stehen sie da, schauen nur selten direkt ins Publikum, eher immer gerade so an ihm vorbei. Alvvays wirken ein bisschen wie eine Schulband und der schrammelige Sound im Blue Shell unterstreicht diesen Eindruck noch. Die Band selbst ist dadurch aber nur noch sympathischer und viel besser als eine Schulband spielt sie eh. Zu den neuen Singles »In Undertow«, »Plimsoll Punks«, und »Dreams Tonight« gibt es auch ein paar Songs vom ersten Album zu hören, »Next Of Kin«, »Adult Diversion« und selbstverständlich den großen Hit »Archie, Marry Me«.