Wenn ihr eine historische Person daten könntet, wer wäre das? Genau diese Frage bildet die Ausgangslage von »Dead Crush«, der neuen Single von alt-j . »It’s just a little fun concept: picking somebody who’s dead who you ›Mmm, if he or she were alive today I wouldn’t mind taking them out for an ice cold beer and maybe a…steak?‹«, erklärt Keyboarder Gus Unger-Hamilton in der Pressemitteilung, die zusammen mit dem heute veröffentlichten Video erschien.