Wenn die Geschichte einer Maus im Dokumentarfilmstil von Iggy Pop erzählt wird, dann kann man schon ahnen, dass es sich hier um keine gewöhnliche Erzählung handeln kann. Im späten Verlauf von Casper Balsevs Musikvideo zu alt-J s »In Cold Blood« soll sich dieser Eindruck bestätigen.Dabei schafft es die Maus zu Beginn des Videos noch den Gefahren der Natur, vor denen auch der Erzähler warnt, gekonnt zu entgehen. Erst in der Mitte des Kurzfilms dreht die Stimmung in eine düstere Richtung. Plötzlich auftauchende Menschen dienen nur noch als Kulisse, ihre Produkte der Maus nur noch als Nahrung oder Fortbewegungsmittel. Wer sich die wunderbar gefilmte Odyssee einer Maus zwischen Wald, Wiese und einer Szenerie, wie aus einem »Bonnie & Clyde«-Abenteuer entsprungen, nicht entgehen lassen und dazu noch alt-Js Musik genießen will, der sollte das Video keinesfalls verpassen.