Im letzten Jahr feierte der Preis für Popkultur in Berlin seine Premiere . Verliehen wurde und wird er vom Verein zur Förderung der Popkultur, dem mittlerweile rund 600 Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Musik- und Medienlandschaft angehören. Auch wenn man das nicht so explizit herausstellen will, erkennt man schon, dass der Preis auch ein Gegenpol zum untragbar gewordenen Branchenpreis Echo geworden ist.

Hier sind die Shortlists:

In einem ersten Nominierungs- und Wahlgang haben die Vereinsmitglieder bereits die Shortlist der Nominierten ermittelt, die - wie man leider feststellen muss – doch an einigen Stellen etwas konventioneller ausgefallen ist, als wir uns das erhofft haben. Dennoch ist das – verglichen zu den diesjährigen Echo-Nominierungen – Meckern auf hohem Niveau.Ace TeeBalbinaHaiyti aka RobberyAlice MertonJudith HolofernesCasperMarteriaFatoniCluesoRooseveltBeatsteaksDie Höchste EisenbahnKraftklubBeginnerVon Wegen LisbethDie Höchste Eisenbahn »Wer bringt mich jetzt zu den Anderen?«Beginner »Advanced Chemistry«Kraftklub »Keine Nacht für Niemand«Von Wegen Lisbeth »Grande«Roosevelt »Roosevelt«Alice Merton »No Roots«Jim Pandzko feat. Jan Böhmermann »Menschen Leben Tanzen Welt«Beatsteaks »I Do«Die Höchste Eisenbahn »Lisbeth«Casper »Sirenen«Casper »Lang lebe der Tod«Jennifer Rostock »Hengstin«Beatsteaks »I Do«Kraftklub »Dein Lied«Von Wegen Lisbeth »Bitch«FarhotMarkus GanterMoses SchneiderThe KrautsTobias KuhnBeatsteaksBeginnerCasperK.I.ZRammsteinAce TeeAlice MertonGurrHaiyti aka RobberyVon Wegen LisbethAnja Caspary für Radio Eins »Radio Eins feiert 40 Jahre Punk«Circus HalliGalli »The End«Circus HalliGalli »The final season #wennsamschönstenist«NEO Magazin Royale »Eier aus Stahl, Max Giesinger & die deutsche Industriemusik«Torsten Groß »Nachruf zum Tode von Chris Cornell – Der perfekte Rockstar«Beatsteaks »3 Tage Livestream aus dem Yak Gehege«Feine Sahne Fischfilet »Noch nicht komplett im Arsch!«Jennifer Rostock »Viraler AfD-Song im Vorfeld zur Wahl in Meck-Pomm«Kraftklub » ›Keine Nacht für Niemand‹ Album Kampagne«Marteria »ANTIMARTERIA«Jamel rockt den Förster - Jamel rockt den Förster 2016Kosmonaut Festival - Geheimer HeadlinerPxP Festival - Benefiz-Festival für KinderReeperbahnfestival - Branchentreff #1Viva Con Aqua de Sankt Pauli e.V. - Millerntor GalleryGewinner*in wird nach einer Vorauswahl durch die Mitglieder vom Vorstand festgelegt