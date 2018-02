Man stelle sich die Situation vor, in der man zu jemandem sagt: »Ich wünsche dir alles Glück der Welt!« Dieser verdammte Kloß im Hals ... Schon beim Debüt vor knapp vier Jahren war das der Eindruck: Dass dieser Bandname perfekt die Stimmung beschreibt, die diese drei jungen Kerle mit ihrer Musik hervorrufen. Der Gedanke drängt sich geradezu auf, dass sie trotz ihres Alters schon einige Narben auf der Seele mit sich herumtragen müssen. Das Schöne dabei ist, dass das nicht weinerlich kommt, keine teenage angst, kein Young-white-middleclass-boy-Gejammer, kein Emocore, sondern eine Art hermetisches Songwriting, das direkt aus dem Gestaltungswillen der drei in ihre Akustikgitarren zu fließen scheint. Hier geht es offenbar nicht um das Zurschaustellen von Kompositionshandwerk, sondern um das Erzeugen von Stimmungen und das Geschichtenerzählen in assoziativen Stichworten, wie es bei den Red House Painters einst der Fall war.



Die Songs wirken dabei durchaus konventionell, bei genauerem Hinhören offenbaren sie jedoch eine Fülle an Ideen und vertrackten Arrangement-Elementen, die für eine erstaunliche atmosphärische Dichte sorgen. So hat die Band zum Beispiel rund um ihr Heimstudio, ein verlassener Holzschuppen in den Bergen ihres Heimatorts im Osten Irlands, organische Geräusche gesampelt und in den Sound eingeflochten. Das Ganze klingt plausibel, aber überhaupt nicht abgeklärt – frisch, sehnsüchtig und tieftraurig. Wahrscheinlich kann man solche Songs nur hervorbringen, wenn man ausschließlich dann nach draußen geht, wenn es regnet.