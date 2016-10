All diese Gewalt live

24.10.2016, Conne Island, Leipzig



Das Conne Island ist unerwartet voll. Die Bühne wird lediglich in einen hellen Spot getaucht, als Rieger in Begleitung seiner drei Live-Musiker die Bühne betritt. Was dabei zuerst ins Auge fällt: die nackten Füße Riegers und die dazu extrem konträren Bühnenoutfits der anderen. Der Gitarrist könnte mit seinem Vollbart und den Lederschuhen Bandmitglied von den frühen The National gewesen sein. Der Bassist: legerer Strickpulli, Hornbrille, eher unscheinbar. Der Drummer erscheint wiederum im Anzug mit weißem Hemd, legt das Sakko ab, wenn er sich ans Schlagzeug setzt, zieht es wieder an, wenn er die Bühne verlässt. Und dazwischen Max Rieger: ebenfalls in Anzughose, aber eben barfüßig und mit schlafanzugähnlichem Longsleeve bekleidet. Der Unterschied zu Die Nerven wie auch untereinander könnte also vor allem im Auftreten nicht größer sein.