Schaut euch hier den Trailer zum Schaut euch hier den Trailer zum Alínæ Lumr Festival 2017 an:

Im idyllischen Grün Brandenburgs bettet sich in Storkow ein kleines Festival ein, das Bewohner und Anreisende in schöne Klänge einhüllt. Inmitten der ruhigen Natur werden beim diesjährigen Alínæ Lumr Festival nicht nur tolle Musiker anwesend sein, auch Workshops, Lesungen und Theater sind Teil des Programms, das sich über Wiesen, Marktplatz und zahlreiche versteckte Orte erstreckt. Dieses Festival ist ein Aus-Knopf für den Alltagsstress, wozu Location und viele wundervolle Acts beitragen. Teil des abwechslungsreichen Line-ups ist unter anderem die kanadische Folk-Band Timber Timbre , die einen lauen Sommerabend zwischen Bäumen und Seen mit ihrem tiefen, atmosphärischen Blues umhüllt. Dieses Jahr erschien ihr neues Album »Sincerely, Future Pollution« , womit sie auf Tour gehen.Die Band Deerhoof aus San Francisco überzeugen mit ihrem ungewöhnlichen Sound, der eine Mischung aus Indie-Rock und Pop-Elementen ist, mit sanftem Gesang und groben Gitarreneinlagen. Auch auf ihrem zuletzt erschienenen Album »The Magic« vereint die Band einen Querschnitt einiger Genres und bewegt sich von Progressive Rock bis zu verspieltem Pop, begleitet von schrägen Sounds, die dennoch ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Im Gegensatz dazu steht das musikalische Klangbild der deutschen Indie-Institution The Notwist , die zuletzt ihr Album »Superheroes, Ghostvillains + Stuff« veröffentlichten. Ihre sanfte, schwebende Musik bietet den perfekte Rahmen für einen sinnlich-verträumtes Erlebnis inmitten der Natur.Weitere Acts werden sein: Dear Reader AG Form , Arms and Sleepers, Children Coals , u.v.m.