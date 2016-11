2016 war ja generell viel los, aber musikalisch hatte ich nach Queen B’s »Lemonade« eigentlich nichts mehr erwartet. Ein paar Wochen vor Jahresende veröffentlicht Alicia Keys nun aber noch ihr sechstes Album, dass mit seinen 18 vortrefflichen Tracks keine Bedürfnisse offen lässt: Starker Soul, niedlicher Pop, gute HipHop-Elemente. Die Sängerin aus New York hat sich in allen möglichen wörtlichen Sinnen abgeschminkt: »So I gotta let it all go, start back from zero« (»Pawn It All Soul«). Sie geht auf Spurensuche schwarzer Kultur (»The Gospel Rap«, »Elaine Brown (Interlude)«), setzt sich mit Feminismus und Schönheitsnormen (»Girl Can’t Be Herself«) sowie Homosexualität (»Where Do We Begin«) auseinander und beschwört die Liebe zum und Rettung des Planeten (»Holy War«, »Kill Your Mama«). Oben drauf gibt es noch Balladen rund um die gängigen Themen Beziehungszeug (»Work On It«, »More Than We Know«), Gottsuche (»Hallelujah«), Familienkram (»Blended Family«) und als Abschluss den Clubsong »In Common«. Man hätte befürchten können, Keys ist bei all ihren Appellen nun Hippie geworden, aber glücklicherweise ist sie dafür mit einer viel zu starken, wütenden Stimme ausgestattet. 2016 war vielleicht doch gar nicht so übel.