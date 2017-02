Stellen Sie sich vor, Lena Meyer-Landrut wäre in jungen Jahren auch ein bisschen von Soul und nicht nur von Stefan Raab geprägt worden. Oder malen Sie sich aus, Lena hätte es bei ihren schlichten, ungekünstelten Liedern belassen und sich nicht in eine Pop-Puppe verwandelt. Wem dieses Hirngespinst gefällt, wird an Alice Merton s Debüt-EP »No Roots« viel Freude haben. Bereits elfmal ist Merton umgezogen. Auf ihrer EP besingt sie die offenbar daraus resultierende, bedrückende Rastlosigkeit. Dabei klingt ihr zu einem kleinen Hit avancierte Titelsong wie auch die ganze Platte eher beglückt und energetisch. Sie ist geprägt von einer fast schon zu geleckten Abwechslung zwischen schlichter Instrumentierung und Electro-Bruchstücken. Die frisch an der Mannheimer Popakademie graduierte 23-Jährige weiß wohl noch, wie man auf dem schmalen Grat zwischen ernstzunehmenden und aufgebauschten Pop balancieren muss. So kann man Alice Merton nur wünschen, dass sie sich mit ihrer immer guten Laune und starken Ambitionen in Zukunft nicht in eine zweite Lena verwandelt.