Zunächst ist man angesichts von »Harlequin« etwas verwirrt: kurze Streichersätze, disharmonische Gesangsarrangements und brechende Rhythmen stolpern wie schnippische E-Musik in den Raum. Aber nach dem zweiten und dritten Hördurchgang wird die Methode des jungen Musikers aus Kalifornien langsam klar. In der Art, wie man das sprichwörtliche Pferd von hinten aufzäumt, schnappt sich Izenberg Referenzen von Van Dyke Parks, Randy Newman, Grizzly Bear bis David Bowie und baut daraus mit einem alten Klavier und moderner Studiotechnik eine Songwriter-Platte, die mit Songwritertum oberflächlich nichts zu tun hat. Als »Free Form«-Experiment gestartet, komponierte er mit Produzent und Arrangeur Ari Balouzian in zwei Jahren eine avantgardistische Klangsammlung zusammen, die sich zu kantigen Popsongs formt, solange man ihr mit beharrlicher Repetition die dissonanten Kanten ablutscht. Denn was anfänglich chaotisch erscheint, erweckt bei näherer Betrachtung große Glückseeligkeit. Aus den elf Song-Merkwürdigkeiten schälen sich beinahe klassische Evergreens heraus, die sich mit den besten Ohrwürmern der 1960er und 1970er auf einer sonderbar-fabulösen Couch-Party wiederfinden. Nie war Popmusik logischer und fordernder zugleich.