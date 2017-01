Die Geschichte eines Hotelzimmers auf einem Album – Jarvis Cocker und Chilly Gonzales kündigen ihr gemeinsames Album »Room 29« an. Es wird fantastisch.

So manche Gebäude könnten bestimmt ein paar spannende Geschichten erzählen, wenn sie denn sprechen könnten. Das Chateau Marmont in Hollywood gehört dazu. Seit seiner Erbauung im Jahr 1929 sah das Hotel einige namenhafte Gäste: James Dean sprang aus dem Fenster für ein Vorsprechen und Britney Spears bekam Hausverbot, weil sie sich Essen ins Gesicht schmierte. 2012 war auch Sänger Jarvis Cocker Bewohner des Hotels. Sein Zimmer mit der Nummer 29 inspirierte ihn dazu, ein Album über die Geschichte des Raumes zu machen. Zur musikalischen Unterstützung kam Komponist und Pianist Chilly Gonzales hinzu.



Das fertige Projekt steht jetzt in den Startlöchern und wurde, eben wie das Zimmer, »Room 29« genannt. Am 17. März startet die Reise durch die Geschichte. Die Platte erscheint über das Label Deutsche Grammophon. Einen ersten kurzen Teaser gibt es auch zu sehen. Die ruhigen Klavierklänge wirken fantastisch und geheimnisvoll.