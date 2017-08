Man meint jetzt schon, die Macker in den Rockkneipen – insofern sie je in den Besitz dieses kleinen Schatzes kommen – maulen hören zu können, dass es Frauen, die sich an einem grungigen Indie-Sound mit Punk-Attitütde versuchten, schon Anfang/Mitte der 1990er gab und dass man sie Riot Grrrls nannte. Aber Macker sind immer schwachsinnig und gehören kastriert - um das zu kapieren muss man keine Feministin sein. Entsprechend positiv kann man auch werten, dass Jasmin Rilke, Franziska Schwarz und Doris Zimmermann aus Wien sich nicht in Olympia, Seattle oder Portland verorten lassen möchten.Selbstbewusst und niveauvoll schrammeln sie rum und schreien in die Mikros, ohne sich volllabern zu lassen. Damit passen sie gut in die Künstlerzelle um das Label Siluh. Während also irgendwelche Schwanzträger ihr Weizen kippen und quengeln, spielen Aivery einfach unbequemen Rock und zerstören mit Songs wie »Don’t Dare« genüsslich alle Erwartungen. So sollte es immer sein und erinnert mich an eine Zeit, in der ich mich auf dem Weg zum Fußball oder zur Uni von der ersten LP von Be Your Own Pet habe anschreien lassen. Jetzt lasse ich mich auf dem Weg zur Arbeit von Aivery einpeitschen, um Mackern mit meinem Blick in den Schritt zu treten.