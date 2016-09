Guter Rock’n’Roll macht Unmögliches möglich. Er bringt leergeliebte Herzen wieder zum Flattern, zaubert ein versonnenes Lächeln in die grimmen Züge des verwittertsten Silberrückens, und in seiner reinsten und direktesten Form kann man sich mit ihm sogar durch die Ohren besaufen. Mit Suff kennen sich die ewig durstigen australischen Road-Dogs Airbourne bestens aus. Keine ihrer schweißtreibenden Shows kommt ohne Huldigung an den geliebten Dämon Alkohol aus, und wenn man Sänger und Gitarrist Joel O’Keefe bei einer seiner von Road Crew und Sicherheitsleuten gleichermaßen gefürchteten Klettertouren in die Lichttraversen beobachtet und dabei seine zwischen verschmitztem Irrsinn und irrlichterndem, unstillbarem Lebenshunger changierende Miene studiert, fragt man sich mitunter, ob da ein Mann versucht, vor dem eigenen Hedonismus gen Himmel zu fliehen.



Die Power und Dringlichkeit ihrer Konzerte einzufangen, ist dieser so rustikalen wie schlichten Band im Gegensatz zu ihren Schutzheiligen und musikalischen Impulsgebern AC/DC bislang jedoch nie so recht gelungen. Bis jetzt. Denn was das Quartett auf seinem aktuellen Album an primitiver und dabei hocheffektiver Wirkmacht entfesselt und dabei dem lasterhaften Leichtsinn Hymne auf Hymne darbringt, sucht in seiner Mischung aus präzisem Groove, minimalistischen Hooks und dem genau richtigen Maß an hingesudelter Schludrigkeit seinesgleichen. Das ist stumpf, das ist doof, das ist albern und mackerhaft peinlich, denn das ist Rock’n’Roll. Aber das ist vor allem auch sehr, sehr mitreißend in seiner robusten und dabei lodernden Rohheit. Diene der Party? Oh, bitte … Airbourne sind die Party.