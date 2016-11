Das Sziget Festival ist in jedem Jahr aufs Neue Eskapismus in seiner allerschönsten Form. Knallbunte Bühnen, noch bunter gekleidete Menschen, ein abwechslungsreiches Musikprogramm und Überraschungen, Kunst und Workshops an jeder Ecke lassen den Alltag locker mal für eine Woche vergessen. Während wir hier gerade noch nach dem zweiten Handschuh suchen und die dicken Socken hochziehen, blickt das Sziget Festival jetzt in einem stimmungsvollen Aftermovie zurück auf die Ausgabe 2016 – und weckt die Vorfreude, auf den noch allzu fern erscheinenden Festivalsommer 2017.