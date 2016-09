Das 2014er-Album »Push« markierte mit dem für ihn bis dato höchsten Chart-Einstieg tatsächlich einen Meilenstein in der musikalischen Vita des Wahl-Hamburgers Afrob . Wie hart es ist, sich als ehemaliges Aushängeschild einer pulsierenden und in der letzten Dekade auf links gedrehten Szene frisch und relevant zu halten, haben etliche Mitstreiter leidvoll erfahren müssen. Nicht zuletzt darum ist »Mutterschiff« primär klanglich ein satter Schritt nach vorne: Keine Wiederholung alter Muster, mehr Wut, mehr Breite in Sound und Flow.



Der Titel ist futuristisch zu verstehen, die Vielfalt an Einflüssen aus dem neuen US-Rap sind deutlich zu hören und richten den Blick auf einen möglichen Sound von morgen. Die Features mit Gentleman oder Samy Deluxe sind der einzige Link in die Vergangenheit. Versetzt mit Jazz- und Soul-Elementen klingt Afrob deutlich spaciger und dichter als zuvor. Textlich steckt er dick im Jetzt, aber da gibt es auch genug zu erzählen, über ihn selbst und über die Zeit, in der er lebt. So geht ein gutes Statement, wie man im Game weiterschreitet, ohne sich in alten Trademarks zu verstricken.