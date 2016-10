Die Jungs von Adulescens sind bereits vor einigen Jahren in die See der experimentellen Musik gestochen, damals waren sie noch blutjunge Matrosen. »Das ist doch verrückt!«, vermögen die meisten zu sagen. In einer alten Seefahrerweisheit heißt es schließlich, dass man auf See und vor Gericht einzig und allein in Gottes Hand sei. Der haben es die fünf abenteuerlustigen Bayern auf jeden Fall gezeigt und eine gehörige Ladung Mut bewiesen, indem sie die konventionellen Stricke der Musik über Bord warfen und ihre eigene Art zu segeln gefunden haben. Halsbrecherische Manöver bei gefährlichem Wellengang gehören zu ihren Spezialitäten. Wenn sie auf ihrem Schiff in Aktion sind, legen sie eine verdammt gute Performance hin.