Der Film »Salero« von Mike Plunkett erzählt von den »Saleros«: Das sind die Menschen, die in der größten Salzwüste der Welt, der Salar de Uyuni in Bolivien, seit Generationen Salz abbauen und so tatsächlich ein Leben bestreiten können. Was eigentlich nach Soundtrack-Stoff für den argentinischen Großmeister Gustavo Santaolalla klingt, ist bei dem ebenfalls reichlich filmerfahrenen Wiltzie , Mitglied von Stars Of The Lid und A Winged Victory For The Sullen , vielleicht aber sogar in den besseren Händen. Seine weiten, mäandernden, vornehmlich aus Synthie-Scapes und Streichern bestehenden Klanglandschaften, die er flächig und kühl über das karge Areal ausbreitet wie eine große, blaugraue Decke, entbehren jeglicher Romantik und sind doch von unheimlich suggestiver Bildgewalt, Kraft und Schönheit. Das funktioniert auch, wenn man den Film nicht gesehen hat: Auch ohne Kenntnis des dazugehörigen visuellen Kunstwerks ist der »Salero«-Soundtrack für Liebhaber von Wiltzies Projekten ein zwingendes Ereignis; ein intensives Ambient-Meisterwerk von unbeschreiblicher Brillanz.