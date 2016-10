Diesen Mann kennt die Post Rock-Welt vor allem von Stars OF The Lid und A Winged Victor For The Sullen. In diesem Jahr arbeitete Adam Bryanbaum Wiltzie allerdings bereits mehrfach solo an verschiedenen Film-Soundtracks, von denen »Salero« am 11. November erscheinen wird.



»His score is an elegant blend of haunting, otherworldly tones, and emotional, bittersweet swells«, schwärmt Regisseur Mike Plunkett. »It elevates the film’s emotional journey.« Die Dokumentation »Salero« portraitiert das Leben bolivianischer Salzsammler und erntet gegenwärtig zahlreiche lobende Besprechungen. Für das Musikvideo zu »The Few Left Of Us« hat Marina Katz eine eindrucksvolle Collage aus Bildern des Films zusammengeschnitten.