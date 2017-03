Martin Gretschmanns bisher einziges Album als Acid Pauli – es gab eine Unzahl an Singles – kam 2012 auf Clown & Sunset heraus, dem damaligen Label von Nicolas Jaar. Und das passte auch ganz wunderbar, schließlich trieb Gretschmann schon seit geraumer Zeit nicht mehr der namensgebende Acid an, sondern psychedelisch-jazzige Klänge nordafrikanischer Prägung. Das einzige Problem war, dass Jaar eben gerade diese musikalische Lücke schon besetzt hatte und man nicht umhinkonnte, an den einen zu denken, während man den anderen hörte. Mit »BLD« setzt Gretschmann seinen Acid Pauli nun weit genug von Jaars Sound ab, um eine eigene Identität zu entwickeln. Geblieben sind die Behutsamkeit und Eleganz, doch werden sie nun um ein konventionelleres Rhythmus-Gerüst ergänzt, das die Songs erdet und entspannt. Man könnte es als eine Reihe von leichten und dichten Trippelschritten in Richtung Ursprung beschreiben (der Sound hört sich tatsächlich oft trippelnd an), die Gretschmann sehr steht und die ein zusammenhängendes, harmonisches Ganzes entstehen lässt. Von The Notwist ist das natürlich Meilen entfernt. Aber das war ja auch nie die Frage, oder?