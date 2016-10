Fatima Al Qadiri, Omar Souleyman und durch Remixe auch Imarhan haben zuletzt erfolgreich den Brückenschlag vom Nahen Osten und Nordafrika in die Clubs im Westen geschlagen. Die beiden Pariser DJs Guido Minisky und Hervé Carvalho kommen ihnen als Acid Arab nun aus der anderen Richtung entgegen. Wie die Namen schon verraten, liegen deren Ursprünge nicht im Osten, sondern in Frankreich. Aber sie machen sich zunutze, dass man Paris nicht verlassen muss, um eine Vielfalt an orientalischen Einflüssen aufnehmen zu können.