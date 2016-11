Sie machten ihre Drohung wahr: Blumentopf lösten sich auf und gaben nach 24 Jahren Bandgeschichte am 22. Oktober 2016 ihr letztes Konzert in München. Wer es nicht geschafft hat, Karten zu kriegen, kann sich die Show jetzt in voller Länge auf YouTube ansehen.

Geschrieben am

22. November 2016, 14:26 Autor: Madeleine Schrader