Zurückhaltung im Rampenlicht, damit hat Aydo Abay nichts zu tun. Der Musiker ist in Köln so etwas wie eine – man verzeihe den Ausdruck – Szeneprominenz, dementsprechend voll ist der Konzertsaal, dementsprechend euphorisch die Stimmung. Die Band springt schnell auf die freundliche Atmosphäre an und spielt die Stücke des im letzten Sommer erschienenen Albums »Everything’s Amazing And Nobody Is Happy« druckvoller und etwas härter, als auf den Aufnahmen. Strobolicht bis kurz vor Netzhautablösung trägt weiter dazu bei, dass die Zeichen an diesem Abend im Artheater auf Party stehen.Mit »Same Sane« gibt es sogar ein Blackmail-Stück zu hören und das wundervoll gefühlige Scooter -Medley »Always Hardcore« folgt in der Zugabe. Was will man mehr?