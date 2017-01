Aydo Abay verließ bereits 2008 seine Band Blackmail, um ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Das bekam den Namen Abay und veröffentlichte im letzten Jahr eine erste Platte »Everything's Amazing And Nobody Is Happy«. Trotz Tourvorbereitungen zum neuen Album ließen Abay es sich nicht nehmen ein eindrucksvolles Cover aufzunehmen, von keinen Geringeren als The xx. Passend dazu hat die Band jetzt noch ein kleines Video gedreht.Alternative Rock-Stimme trifft auf gefühlvolle, ruhige Klänge und schafft eine ganz eigene Songinterpretation. Aber überzeugt euch am besten selbst. Das Cover ist auf unserer Compilation »25×25 – Der Soundtrack deines Lebens« zu finden ist als Doppel-CD im Digipak erhältlich. Bestellen könnt ihr die Platte hier.