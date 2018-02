NürnbergStreaming-Millionen sammelnder, Melodien liebender Indie-PopDer Bandname wurde von Charles Dickens’ Roman »A Tale Of Two Cities« inspiriert.Hannes Neunhoeffer: Während der Albumproduktion ist uns immer klarer geworden, wie ähnlich sich Tauben und Shrimps sind. Man könnte fast sagen, Shrimps sind die Tauben der Meere oder Tauben die Shrimps der Lüfte. Diese Erkenntnis ist für uns jetzt natürlich unwiderruflich mit dieser Zeit im Studio verbunden, und es liegt nahe, dass wir das mit den Menschen da draußen teilen wollen.Gute Frage, vor allem, weil wir die noch nie beantworten mussten und jetzt natürlich keine Standardantwort auf Lager haben. Aber man könnte sagen, dass tatsächlich die Produktion zu »Shrimp« sehr prägend für uns war. Wir haben da festgestellt, dass man einfach mal machen kann und sollte. Letztendlich haben wir dieses Album in zwei Wochen geschrieben und aufgenommen. Jetzt müssen wir das nur noch selbst ein bisschen einordnen und uns freuen!Klar ist, dass wir in den Nullerjahren alle angefangen haben, uns mit Gitarrenmusik zu beschäftigen. Jetzt einzelne Künstler als größte Inspirationen herauszustellen ist aber nicht so einfach, da sich unsere Geschmäcker hier und da dann doch unterscheiden, was auch gut ist. Die größten Überschneidungen gibt es da auf jeden Fall im Bereich der Melancholie.Impliziert diese Frage, dass wir in zehn Jahren keine Band mehr sind? Wenn es nach uns geht, sollte sich eigentlich gar nicht so viel verändern. Zusammen Musik machen, Platten aufnehmen, Konzerte spielen und am Ende sogar ein paar fremde Menschen glücklich damit machen. Wenn das in zehn Jahren immer noch so ist, wären wir damit ziemlich glücklich!