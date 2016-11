Was ist die beste Single des Jahres? Welcher HipHop-Act konnte am meisten überzeugen? Und wer konnte eigentlich als Solokünstler am meisten reißen? Drängende Fragen, die auch dieses Jahr wieder in der Bochumer Jahrhunderthalle beantwortet werden, wenn der begehrte Musikpreis einmal mehr verliehen wird. Moderiert wird die Show von Klaas Heufer-Umlauf, beste Unterhaltung wäre damit schon mal garantiert. Damit der Preis auch die Meinung der Hörer widerspiegelt, lädt 1LIVE nun zum offenen Voting – TeilnehmerInnen winken Tickets für die Show.