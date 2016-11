Heutzutage hat jedes halbwegs anständige Smartphone den meisten Kompakt-Digitalkameras in Sachen Bildqualität den Rang abgelaufen. Ein Foto ist schnell gemacht, verbraucht kein kostspieliges Filmmaterial und steht sofort bereit, um es allen zu zeigen, mit denen man sich vernetzt hat. Sowieso ist die Versuchung, schnell mal das Handy aus der Tasche zu ziehen und erst mal draufzuhalten, allgegenwärtig. Weil: Kostet ja nix, außer das bisschen Akkuladung. Außerdem leisten Sensor, Autofokus und Bildstabilisator immer zuverlässigere Arbeit – selbst dann, wenn mal nicht die Sonne scheint oder die Lichtverhältnisse zur Dämmerungszeit etwas schummrig werden. Dennoch: Anstatt direkt die Timeline zu füttern, sollte man den einen oder anderen lohnenswerten Umweg in Betracht ziehen. Denn eines trifft fast immer zu: In eurem Bild steckt mehr!Zu helle, zu dunkle oder farbstichige Aufnahmen sollten nicht vorschnell aufgegeben werden. Nach zwei, drei Minuten Bearbeitung am Rechner sieht die Welt oft schon ganz anders aus. Dabei lässt sich bereits mit einem Gratis-Bildbearbeitungsprogramm wie GIMP allerlei rausreißen. »GIMP«, solltet ihr es nicht schon täglich für eure Memes benutzen, steht für »GNU Image Manipulation Program« und ist seit 1998 erhältlich. Zugegeben: »Manipulation« ist ein wenig schmeichelhaftes Wort für das, was Hobby- wie Profifotografen tagtäglich mit ihren Bildern anstellen. Aber genau das ist es ja im Grunde: Wir pfuschen so lange an den Bildern herum, bis sie so aussehen, wie wir sie gern in Erinnerung behalten hätten, wäre die Kamera nicht dabei gewesen. (Ja, das soll schon einigen passiert sein!)Bei diesem Vorhaben lohnt sich jede Sekunde, die man mit dem Hochladen wartet – vorausgesetzt, man stellt es richtig an. Und das erfordert neben etwas Geduld auch, dass man weiß, wo man klicken (beziehungsweise tippen) muss. Entscheidend ist hauptsächlich die Gewichtung von Farben und Kontrasten. Mit der Option »Helligkeit/Kontrast« erlangt man schon mit minimalen Verschiebungen einen Eindruck der Lage – mit etwas Glück sogar schon die gewünschte Tönung. Die Feinabstimmung nach Bildbereichen und Farbwerten lässt sich in den folgenden Punkten der Menüleiste vornehmen. Nach wenigen Klicks in den Histogrammen und deren in der Echtzeit-Vorschau angezeigten Auswirkungen erschließt sich das System. Euer Foto findet Schritt für Schritt zu seiner Balance – und sieht entsprechend besser aus. Falls ihr es ganz genau wissen wollt, checkt dieses Tutorial! Ebenfalls wichtig: die Schärfe! Von der geht nämlich bei digitalen Bildaufnahmen, die aufgrund der technischen Abläufe der Speicherung tendenziell weicher ausfallen, immer etwas verloren. Ausgleichen lässt sich dies mit der Funktion »Schärfen«: Der Filter geht die Kanten forscher an und verstärkt ihre Konturen, Details wirken kerniger. Doch wie praktisch alles in der Bildbearbeitung offenbart auch diese Option ihre Kehrseite, wenn es einem zu sehr in den Finger juckt: Rutscht der Regler zu weit nach Rechts, meldet sich auch das Bildrauschen zurück und die Szenerie wirkt ganz schön wundgeschmirgelt. Aua! Umgekehrt bringt natürlich auch übermäßiges Weichzeichnen keinen Segen über die Aufnahme. Vielmehr gewinnt man den Eindruck, seine Brille lange nicht mehr geputzt zu haben.Für die Selfie-Fans unter euch: Mit derselben Software könnt ihr auch kosmetische Fixes vornehmen, sollte mal ein unvorteilhafter Schatten, eine Hautunreinheit oder ein Objekt im Hintergrund das Bild stören. Hier ist die »Klonen«-Schaltfläche im Werkzeugkasten, erkennbar am kleinen Stempel-Symbol, euer bester Freund. Hier könnt ihr ganz nach Maß detailgenau bestimmte Bereiche des Bildes aufnehmen und eine beliebige Stelle nach deren Vorbild überdecken. Dabei empfiehlt sich, eine möglichst geringe Deckkraft auszuwählen und dafür mehrfach mit leichter Verschiebung des Ausschnitts zu klicken. Dadurch bleiben die Übergänge weich und gleichmäßig und die kleine Mogelei fällt nicht auf – erst recht nicht, wenn man wieder heraus zoomt. Idealerweise vergrößert man das Bild nämlich, bis einzelne Pixel sichtbar werden. Das ermöglicht ein präzises und zielgerichtetes Arbeiten – und damit ein saubereres Ergebnis.Apropos präzise: Die verschiedenen Auswahlwerkzeuge von GIMP werden nahezu jedem Bearbeiter-Bedürfnis gerecht. Auswählen kann man mit einer Art schlingenartigen Tool nach Silhouette, nach Farbe und Form und ganz intelligent nach zusammenhängenden Farbbereichen, die das Programm selbständig erkennt. Was nicht beim ersten Rutsch mitgenommen worden ist, fügt ihr dabei einfach nachträglich eurer Auswahl hinzu. So können sukzessive ganz individuelle Bereiche aufgeteilt werden. Und alles, was ihr auswählt, könnt ihr – na klar – auch mit dem gesamten Arsenal an Filtern und Effekten in Beschlag nehmen.Sowieso macht das Fotografieren unter freiem Himmel – oder zumindest im gut beleuchteten Raum – mehr Spaß. Dafür gibt es Beweise: Auf bildlastigen Social-Media-Plattformen wie Instagram tummeln sich viele Profis, die was an der Linse können. Wir lernen: #Fashion, #Food und #Architecture machen unterm Filter einiges her. Wer die Sepia- oder 70er-Brille mal absetzen und das #RealLife sehen möchte, fährt mit dem Hashtag #nofilter alle Effektfolien runter. Hier ein paar Insta-Stars, die sich ihre vielen Follower redlich verdient haben – sei es als Fashionista, Abenteurer oder Foodie: