#livingthedream, anybody? Wer heute glaubt, es laufe bei ihm, hat nicht selten morgen wieder schlechte Karten – aber er heftet umso lieber noch eben den High-Life-Moment mit einem Hashtag ab. Andere wiederum leben tatsächlich so etwas wie einen Traum. Einige Celebritys nämlich rangieren so weit abseits der Lebenswirklichkeit und leben so maßlos luxuriös, dass es fast unsere Vorstellungskraft übersteigt. Für den gepflegten Neid ist das alles eine Nummer zu groß. Also ergötzen wir uns zur reinen Unterhaltung am fremden Prunk und absolvieren Dehnübungen mit unserer Fantasie. Wie sich bloß verhalten, so als als Megastar? Und wohin mit dem ganzen Geld? Von Ronaldo und seinen prassenden Sportsfreunden lernen wir: Wohnen und Fortbewegen stehen im Investitionsplan ganz oben. Wer übertrieben viel Asche scheffelt, muss sich schließlich auch über Heizkosten keine Gedanken machen. Beziehungsweise kann sein Anwesen auch direkt dort beziehen, wo »Heizkörper« nicht im Wörterbuch steht. Und überhaupt: Warum denn eigentlich nur eins? Alles Grenzen, die es zu durchstoßen gilt, wenn man so richtig fett Asche hat.Andere – wie die Royals – werden einfach in den goldenen Käfig hineingeboren und dann ausgiebig beobachtet. Die Regenbogenpresse setzt ihre Leserschaft nicht nur über die Eifersucht, das Babyglück und die Krankenakte, sondern regelmäßig auch über die aktuellen Residenzen ihrer Stars in Kenntnis. Warum? Die Antwort ist eine Frage: Wie würde ich an deren Stelle wohnen – etwa auch so? Wäre ich bescheidener oder doch eher wahlloser? Kurz: Hätte ich noch Stil? Meist sind es einem ja am Ende zu viele Schlafzimmer. Aber Whirlpool, Sauna, ein paar krasse Schlitten ... why not? Außerdem muss man ja nichts davon selbst saubermachen. Dafür gibt es bezahltes Personal. Und am allerwenigsten muss sich kümmern, wer blaues Blut hat und nie im Katalog blättern musste. Nicht wahr, Prinz William?Ja, es gibt wahrlich Lässigeres. Fußballer oder Popstar müsste man sein, zum Beispiel. Wie es sich da wohnen ließe! Oder Playboy. Hugh Hefner könnte, wenn er denn wollte, einen Monat lang jeden Tag ein anderes Zimmer in seiner legendären Playboy Mansion beziehen. Ob er das tatsächlich tut – wen kümmert's? Na gut, möglicherweise den neuen Hausherrn. Denn seine Genüsslichkeit suchte unlängst jemanden, der ihm sein Anwesen inklusive Kuschelgrotte abkauft . Nach so viel Inspiration ist dann auch schon der Preis zur Stelle und sorgt für eine harte Landung auf dem Hosenboden. Der Wert der trauten Promiheime nämlich erreicht ganz gerne mal zweistellige Millionenbereiche. Man gönnt sich ja sonst ... richtig: auch viel! Und hier gibt's fürs Geld mit Le Hef selbst zumindest noch ein wandelndes Echtheitszertifikat dazu. Der in die Jahre gekommene Lebemann soll gegenüber Kaufinteressenten auf ein lebenslanges Wohnrecht bestehen.Apropos Grotte: Ganz allgemein verwundert es ja immer wieder, was so alles in ein Haus integriert werden kann. Da stößt man auf Swimmingpools, Turnhallen, Garagen und noch so einiges mehr. Wie es bei Lil Wayne zu Hause aussieht , weiß die Welt, seit der Rapper uns in der ihm gewidmeten Folge von MTV Cribs durch gefühlt kilometerlange Flure führte. Auch Robbie Williams , Missy Elliott und Chad Kroeger ließen schon die Kameras durch ihre Häuser fahren. Ozzy Osbourne gefiel sich in der Rolle des Beobachteten scheinbar so gut, dass er seine ganze Familie mit hineinzog und sein Anwesen zur Kulisse der eigenen Reality-Show wurde.Zurück ins jetzt. Robbie Williams ist nach Jahren des Renovierens mit Frau und Kind (Eine Google-Recherche ergab: Mittlerweile sind es zwei) in einer urbanen Villa mit Türmchen sesshaft geworden und die Beckhams bewohnten mit dem »Beckingham Palace« (der natürlich nur inoffiziell so hieß) eine der wohl bekanntesten Promi-Immobilien überhaupt – bis David von L. A. Galaxy unter Vertrag genommen wurde und seinen Hauptwohnsitz in die Staaten verlegen musste. Seitdem wohnt das Glamour-Paar in der Stadt der Engel und ist gefühlt alle paar Wochen für eine neue Mega-Immobilie in der englischen Heimat im Gespräch. Und wann habt ihr eure letzte BUNTE gelesen? Sollten Becks und Posh Spice eines Tages von wo auch immer fliehen wollen: Familie Kardashian-West wäre solvent genug und hätte großes Interesse, so erzählt man sich.Die Beckhams sind nicht die einzigen, die im Vorgarten hätten ausreiten könnten, wenn sie wollten. Michael Jackson verwandelte 1988 einen Hof im abgelegenen Santa Ynez Valley zur Neverland Ranch und baute eine Traumwelt mit Schienennetz, Zoo und Vergnügungspark um seinen Lebensmittelpunkt herum. Das Interesse für den extentrischen Themenpark des King of Pop 200 Kilometer vor Los Angeles hält sich sehr in Grenzen. Die Attraktionen jedenfalls dürften mittlerweile mehrheitlich abgebaut sein.Etwas weniger weitläufig, aber keinen Deut weniger luxuriös als der 2009 verstorbene King of Pop hatte sich der King of Rock eingerichtet. In seiner Residenz namens Graceland hing er nicht nur am Billardtisch ab, sondern nahm auch seine letzten beiden Alben auf. Presleys Leichnam schaffte man erst gar nicht von dort weg; seine sterbliche Überreste wurden direkt vor Ort begraben. Und so wurde die einstige Farm 1982 zum Mekka aller Elvis-Fans. Mehr als eine halbe Million von ihnen lassen sich pro Jahr dort blicken, trauern am Grab, lauschen Audioguides und bestaunen den imposanten Fuhrpark ihres großen Idols. Auch die beiden Flugzeuge des Kings, »Lisa Marie« und »Hound Dog II«, gibt es dort zu begutachten.Wer Elvis nicht mehr erlebt hat und/oder wem das bloße Anschauen nicht reicht, wenn es um die Wohnsitze seiner Stars geht, der checkt mal airbnb. Nirvana-Fans jedenfalls sollten früher oder später unbedingt einen Flug nach L. A. buchen und sich dort in der zentral gelegenen Spaulding Avenue einmieten. Die Zweizimmerwohnung, die Kurt Cobain und Courtney Love dort Anfang der Neunzigerjahre bewohnten, steht dank Eigentümer Brandon Kleinman jedem offen, der gegen einen bescheidenen Obolus von rund 163 Dollar pro Nacht nichts einzuwenden hat. Etwas Teen Spirit dürfte noch immer in der Luft liegen; der punkige Siff und die bemalten Wände sind allerdings mittlerweile Geschichte. An der Geschichtsträchtigkeit ändert das nichts: Zeitlich betrachtet dürfte Cobain dort die Hochphase seines Songwritings und Love die ihrer Schwangerschaft durchlebt haben – bis die von Cobain angeblich so heiß geliebte Badewanne leckschlug. In der soll er Heart Shaped Box geschrieben haben – am Ende revanchierte sie sich mit massiven Wasserschäden. Undankbares Miststück aber auch.Wir lernen: Es muss aber nicht alles immer groß und pompös sein für ein bisschen Aufmerksamkeit. Das ehrlichste öffentliche Interesse ist das vom Protz losgelöste. So kann weder bei der einstigen Bowie-Wohnung noch noch bei den bescheidenen vier Wänden des Ian Curtis' von Popstar-Prestige die Rede sein. Trotzdem verzeichnen die Behausungen regen Zulauf. Wie sollte es auch anders sein bei dem Legendenstatus der beiden Musiker? Das Haus, das Bowie während seiner Berlin-Jahre bewohnte – und in dem er an drei wichtigen Alben schrieb –, galt schon lange Zeit als Hotspot für Fans. Nachdem vor rund einem Jahr die völlig überraschende Meldung über David Bowies Tod die Musikwelt in eine tagelange Schockstarre versetzt hatte, stieg das Pilgeraufkommen an der Hauptstraße 155 in Berlin-Schöneberg noch einmal immens. Dank Unmengen an Blumen, Collagen und Grußworten vor der Haustür ist die Gedenkstätte heute kaum mehr zu übersehen.Wie bescheiden Ian Curtis wohnte, darüber berichteten wir 2015, als das Haus des jung verstorbenen Joy-Division-Sängers auf einem britischen Immobilien-Portal auftauchte. Fans hatten sich zusammengetan, um die Eröffnung eines Museums innerhalb der Räumlichkeiten in der 77 Barton Street in Macclesfield bei Manchester zu forcieren. Einer von ihnen, Hadar Goldman, hat schließlich den Zuschlag bekommen, sodass den Dokumentationsplänen kaum mehr etwas im Wege steht. Curtis hatte mit Frau und Tochter an dieser Ecke gelebt, bis er sich 1980 das Leben nahm. Der Tisch aus dem Todeszimmer kam bereits öffentlichkeitswirksam unter den Hammer, nun hat die Fledderei ein Ende. Die inoffizielle Pilgerstätte wird zum Vollzeit-Monument für alle geschichtsbewussten Post-Punker und erinnert an Schattenseiten des Star-Daseins, die die Rolling Stones noch heute beiseite zu prassen versuchen. Falls sie es nicht schon geschafft haben. Denn über alledem schwebt dann doch die leise Ahnung, dass Geld eben doch glücklich machen könnte, wenn man erstmal ein paar Hemmungen abgebaut hat.