Auch ein paar organisierte Kostüm-Profis sind da: die 501st German Garrison und Ghostbusters German Division präsentieren sich an eigenen Ständen. Sympathisch bei beiden Gruppen ist, dass man sich kostenlos mit ihren Mitgliedern und ein paar Requisiten fotografieren lassen darf.

Die erste sitzt in der S-Bahn Richtung Messe, ihre Harlekin-Mütze noch unter den Arm geklemmt. Die nächste steht direkt in der Schlange am Eingang, eine andere gibt gerade ihre Jacke an der Garderobe ab. Später treffen wir noch 15 bis 20 weitere Harley Quinns auf dem Messegelände. Das mit Abstand beliebteste Kostüm bei der ersten German Comic Con in Berlin ist damit schnell ausgemacht. Aber nicht nur Jokers Freundin wuselt durch die engen Gänge, auch Batman, Bane und ein Pappmaché-Hulk, mehrere Ashs und Pikáchus, Captain Americas, Doctor Whos und Amys, Marty McFlys und Poison Ivys sind hier unterwegs. Man könnte sich eigentlich einen Stuhl nehmen, sich an den Rand setzen und den ganzen Tag Kostüme angucken und wäre allein damit bestens unterhalten.