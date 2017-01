Das Bier zum unter der Dusche trinken, während ihr euch fürs Ausgehen fertigmacht. Ob die Welt darauf gewartet hat? Schwer zu sagen. Dank zweier schwedischer Firmen gibt es das »Shower Beer« jetzt zu kaufen.

Ein Problem, das wohl jeder kennt. Es ist Samstagabend und bevor es in die Disco geht, will der Körper vom Mief der Woche befreit werden. Also ab unter die Dusche, doch Moment: da fehlt doch noch Bier?! Genau hier kommt das neue »Shower Beer« ins Spiel.

Für all jene, denen es bisher zu schwierig erschien, eine reguläre 0,33 Liter-Flasche mit unter die Brause zu nehmen, bieten zwei schwedische Firmen nun ein spezielles Produkt an. Die PangPang Brewery aus Stockholm hat sich dazu mit der Agentur SNASK zusammengetan und ein optisch sehr ansprechend gestaltetes »Shower Beer« im extra-kleinen Format entwickelt. »A sweet but strong pale ale in a 18 cl small bottle meant to gulp in three sips while standing in the shower getting ready for the night«, so die Entwickler.