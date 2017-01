Wenn es einen Preis für die beste Selbstvorstellung gäbe, ginge er in dieser Woche an die Niederlande. Den Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar wollte der niederländische Komiker und TV-Moderator Arjen Lubach nicht unkommentiert lassen. In seiner Show »Zondag met Lubach« präsentierte er ein Vorstell-Video der Extraklasse. Darin werden die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten des Landes in Trump-gerechte Sprache verpackt. Die Präsentation des Pony-Parks, in dem man Ponys beim Pony packen kann, eines Miniaturparks und des Sinterklaasfests sorgt dafür, dass man gleich Lust bekommt, mal wieder rüber zu fahren. Aber schaut einfach selbst: