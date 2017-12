Schauspielerin Rose McGowan, die selber eine derjenigen war, die ihr Schweigen über Harvey Weinstein gebrochen hat, hat all diese Fragen gemeinsam mit sieben weiteren Frauen diskutiert. Für das Magazin The Cut kamen sie Mitte Dezember in New York zusammen, um über ihre Geschichten zu sprechen. Neben McGowan sind zwei weitere Frauen in der Runde, die Harvey Weinstein sexuelle Belästigung vorwerfen, zwei weitere erheben Vorwürfe gegen Radiomoderator John Hockenberry, Comedian Rebecca Corry spricht über ihre Erfahrungen mit Louis C.K. und zwei weitere Frauen berichten von sexueller Belästigung durch Donald Trump, dem heutigen US-Präsidenten. Ihre Geschichten sind ganz unterschiedlich, viele Dinge, die sie erlebt haben, ähneln sich aber sehr. Sie sprechen über die Folgen, die es für sie hatte, sich öffentlich zu äußern und über die Angst, die sie jahrelang mit sich herumgetragen haben. Ein großer Moment ist der, in dem McGowan fragt: »What’s your level of fury?«. Wenig überraschend, dass der bei allen Anwesenden sehr, sehr hoch ist.