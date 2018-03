Seit 2009 erfreut uns »Modern Family« mit absurden Geschichten aus dem Familienalltag der Dunphys und ihrer Verwandten. Die Comedy-Serie im Mockumentary-Stil zeigt, dass eine Familie nicht nur aus dem Konstrukt Mutter-Vater-Kind bestehen muss, sondern auch ganz anders aussehen kann. Neben den Dunphys gibt es noch Claires Bruder Mitchell, der mit seinem Partner Cameron ein Kind aus Vietnam adoptiert hat, Mitchells und Claires Vater Jay (Ed O’Neill in einer großartigen Rolle), der die wesentlich jüngere Latina Gloria geheiratet hat, die wiederum ihren Sohn mit in die Ehe gebracht hat, und viele miteinander verwandte Nebencharaktere. Ja, das Ganze ist ähnlich verwirrend, wie es sich hier liest. Sämtliche Klischees werden mit großer Freude erfüllt und maßlos übertrieben. Die Charaktere bei »Modern Family« mögen überzeichnet sein und oft unerträglich anstrengend, aber die Serienmacher behandeln sie trotzdem liebevoll und selten herablassend. Stärken werden ebenso geschätzt, wie Schwächen für Witze herhalten müssen.

Der beste Hassliebling in der Serie ist Phil. Einerseits erfüllt er alle Klischees des dummen Ehemanns: Er ist tollpatschig, vergisst wichtige Termine, stiftet seine Kinder zum Mist-Bauen an und wäre ohne seine Frau Claire komplett aufgeschmissen. Trotzdem ist er liebenswert: Er ist nah am Wasser gebaut, versucht händeringend, ein gutes Verhältnis zu seinem Schwiegervater aufzubauen, schreibt den legendären Ratgeber »Phil’s-O-Sophie« für seine älteste Tochter, und man weiß nie so recht, ob man lachen oder weinen will. Und er liebt seine Familie über alles.

In der zweiten Folge der fünften Staffel stehen mehrere Dunphys vor einem wichtigen Tag: Der jüngste Sohn Luke hat seinen ersten Highschool-Tag, und Claire fängt nach jahrelangem Dasein als Hausfrau und Mutter (oder »Urlaub«, wie Phil es bezeichnet) wieder an zu arbeiten. Zur Feier des Tages backt Phil seine »Back to school«-Pancakes. Als er Luke fragt, ob er einen Sahne-Smiley auf seinem Pfannkuchen haben wolle, antwortet der: »Dad, ich bin jetzt in der Highschool – sprüh sie mir in den Mund.« Gesagt, getan. Nur Claire findet das eklig, woraufhin Phil sich selbst auch Sahne in den Mund sprüht. Sie werden ja so schnell erwachsen, die Kinder!