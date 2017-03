Bösewichte rauchen Kette und ernähren sich am liebsten von Fleisch. So ist es nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im echten Leben. Und auch, dass Präsidenten es nicht so ganz mit der Wahrheit und Demokratie halten, ist sowohl im Kino als auch in der Realität bekannt.

»Demokratie ist so was von überschätzt«, sagt Frank Underwood während seiner Vereidigung zum US-Präsidenten in »House Of Cards«. Er musste schon für etliche Vergleiche mit realen US-Präsidenten herhalten. Mit dem aktuellen hat er auf den ersten Blick nicht viel gemein: Underwood ist (jedenfalls auf dem Papier) Demokrat, klug, kann sich gewählt ausdrücken, hat eine präsidentenwürdige Frisur und eine ihm ebenbürtige Frau. Und: Trump könnte niemals sarkastisch und zynisch zu seinen Zuschauern beziehungsweise dem Volk sprechen (#dummheit). Einzig das eingangs genannte Zitat könnte auch von ihm stammen.

Raucht ein Donald Trump? Heimlich wahrscheinlich. Genau wie Frank Underwood. Isst Trump gerne Rippchen? Vermutlich ja. Denn während man die Bösen früher allein an ihrem Zigarettenkonsum ausmachen konnte, erkennt man sie im heutigen Sojaschnitzel-Tamtam an ihrem immensen Fleischkonsum. So jedenfalls ist es in Film und Serie. Das wahre Leben gibt sich natürlich nicht ganz so schwarz-weiß. Obwohl all die präsidialen Lügen, Intrigen und der politische Wahnsinn, den man auf dem Bildschirm getrost völlig übertrieben finden kann, den meisten derzeit sehr viel lieber wären als die düstere Realität.

Doch zurück zu den Rippchen und Kippchen: Die isst und raucht Frank heimlich – durch die Hintertür kommend oder zu Hause am offenen Fenster. Und zwar immer dann, wenn er eine Auszeit nötig hat. Die Spareribs-Pause gönnt er sich bei seinem Freund Freddy Heyes, der neben einem Grillimbiss mit »den besten Rippchen der Stadt« einen kriminellen Sohn hat – und auch selbst eine nicht ganz saubere Weste. Als das an die Öffentlichkeit gerät, setzt Frank vorerst einen Strich unter die freundschaftliche Beziehung – und damit auch unter seine geliebten Spareribs. Später stellt Frank Freddy als Gärtner ein. Ein Happy End zwischen den beiden gibt es bis dato jedoch nicht: An Freddys letztem Arbeitstag im Weißen Haus (Folge 50) verabschiedet dieser sich mit den Worten: »You a mothafucka, Mr. President.« Das klingt nicht so, als käme Frank noch mal in den Genuss von Freddys Rippchen – und wenn, sollte er sich besser einen Vorkoster zulegen. Oder gleich selbst kochen:

Zutaten für zwei halbwegs Korrupte: 2 Spareribs vom Schwein Alu- oder Frischhaltefolie Für die Marinade: 100 g brauner Zucker Paprikapulver Salz Bunter Pfeffer Knoblauchpulver Zwiebelpulver Cayennepfeffer Estragon Rosmarin Thymian Orangensaft Ketchup Senf Olivenöl

Und so geht’s: Am besten bittet man den Metzger darum, die Silberhaut am Knochen zu entfernen. Wenn nicht, muss man selbst Hand anlegen: Haut leicht einritzen und mit einem Ruck abziehen. Dann die Marinade wie gewünscht herstellen. Dazu Gewürzmischung, bestehend aus den oben genannten Zutaten, in einer kleinen Schüssel mit Öl und braunem Zucker vermischen. Die Rippchen damit von allen Seiten einmassieren.

Dann das Fleisch in Alufolie wickeln und für einige Stunden in den Kühlschrank legen.

Am besten schmecken die Rippchen, wenn man sie 60-90 Minuten bei 140-160°C im Ofen grillt.

Beim Grillen immer auf gleichmäßige Hitze achten, für ein intensiveres Aroma könnt ihr das Fleisch zwischendurch noch einmal mit der Marinade bestreichen.