Am 25. November werden die Straßen vermutlich leerer sein als sonst. Denn dann gibt’s endlich die vier neuen Folgen »Gilmore Girls« in Spielfilmlänge zu sehen. In unserer Popküche backen wir zu diesem Anlass das Zeichen für Lorelais Rebellion gegen ihre Eltern: Pop Tarts. Und wir wählen nicht die Toaster-Variante, sondern backen selbst – auch wenn das so gar nicht zu den Gilmore Girls passt.

Geschrieben am

14. November 2016, 12:44

Julia Brummert Text:

Caroline Wiederkehr Foto: