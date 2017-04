Vor 20 Jahren ging in den USA »Buffy The Vampire Slayer« auf Sendung. Buffy kämpft gegen Dämonen – und auch ums finanzielle Überleben. Beim Jobben im »Doublemeat Palace« findet sie die Wahrheit über die geheime Zutat des »Doublemeat Medley«-Burgers heraus. Ein Genuss für jeden Buffy-Fan.





Buffy Summers steht nicht im »Bann der Dämonen«. Auch wenn der deutsche Titel von »Buffy The Vampire Slayer« das suggeriert. Buffy kämpft. Gegen Monster aus dem Höllenschlund. Sie rammt Vampiren Pflöcke in die kalten Herzen und bricht Dämonen das Genick. Buffys Freunde, die Scoobies, helfen ihr dabei. Für sie und Buffy ist die Patrouille auf dem Friedhof der Kleinstadt Sunnydale so alltäglich wie für andere Jungs und Mädchen der Gang zur Highschool, zum College oder eben zum McJob. Als Slayer hat Buffy es nicht leicht. Als junge Frau auch nicht. Highschool und College liegen hinter ihr, die Zukunft sieht grau aus. Buffys Mutter ist gestorben, ihre kleine Schwester Dawn scheint nicht ganz real, ihre beste Freundin Willow ist süchtig nach (schwarzer) Magie. Auf einige amouröse Desaster folgt nun auch noch eine Affäre mit dem untoten Tunichtgut Spike. Einzig bei dem Pärchen der Scoobie-Clique, Einfaltspinsel Xander und Ex-Rachedämon Anya, scheint alles gut zu laufen. Die beiden planen ihre Hochzeit. Aber ob die wirklich stattfindet?

Es ist die Zeit, in der alle Handlungsstränge von Joss Whedons Show, die in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert, auf die große Katastrophe hinauslaufen. Kleinere Katastrophen weisen den Weg. In der Folge »Doublemeat Palace« heuert Buffy aus Geldnot bei der gleichnamigen Fast-Food-Kette an. Deren Spezialität: ein Burger namens Doublemeat Medley. Er soll aus Brot, Beilagen, Huhn, Rindfleisch und einer geheimen Zutat bestehen. Von Anfang an wird Buffy das Gefühl nicht los, dass im Doublemeat Palace etwas nicht stimmt. Manager Manny lässt durchblicken, viele Mitarbeiter seien spurlos verschwunden. Kein Wunder, bei so einem miesen Job! Buffy vermutet deren menschliche Überreste aber etwas paranoid in den Burgern. Kumpel Xander bringt das Dilemma von Buffys Doppelleben auf den Punkt: »I think you’re seeing demons, where there’s just life.«

Schließlich tritt im Finale der Folge doch noch ein richtiger Dämon in Erscheinung. Mit der geheimen Zutat hat das Ekelvieh jedoch nichts zu tun. Puh! Ein echter Doublemeat Medley, so erfährt Buffy, besteht bloß aus einer Gemüsemischung, angereichert mit etwas Rinderfett. »The secret ingredient in beef is beef?« staunt sie. Ein Trick. So, als wären Horror und Fantasy die geheimen Zutaten einer Horror- und Fantasy-Serie. Einer genialen Show, in der es eigentlich um das wahre Leben geht. Und um ein Mädchen, das heldinnenhaft gegen alle Zumutungen kämpft. Das hätte mit Fast-Food-Unterhaltung echt nichts zu tun.

Zutaten für dich und die Scoobies: 4 Veggie Burger Fleischgeschmack 4 Veggie Burger Hühnchengeschmack 4 Hamburger-Brötchen 4 Scheiben Cheddar-Käse Gemüsegurken Tomaten Eisbergsalat Mayonnaise Ketchup 2-4 Teelöffel Öl

Und so geht’s: Mit einem Brotmesser den oberen Teil der Hamburger-Brötchen in zwei Hälften schneiden und zur Seite legen, wo bereits die in Scheiben geschnittenen Tomaten und Gurken sowie in Form gezupfter Salat bereitliegen.

Das Öl in einer Pfanne auslassen und zunächst die Veggie Burger Fleischgeschmack, dann die Veggie Burger Hühnchengeschmack zwei bis drei Minuten braten, in der letzten Minute jeweils eine Scheibe Cheddar auf die Burger legen.