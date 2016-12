Rezepte der Popküche: »Bud Spencer und Terence Hill«

Es gibt wenige Filme mit einem so unverkennbaren Sound wie dem der »Bud Spencer und Terence Hill«-Reihe: Ohne hinzusehen erkennt man, was gerade läuft – der einzigartigen Geräuschkulisse, wahnsinnigen Dialoge und geil übersetzten Sprüche sei dank. Hauptverantwortlich für all das Uffz, Bumm, Zack und Kawumms sind die beidhändige Doppelbackpfeife und der senkrechte Faustschlag mitten auf den gegnerischen Schädel. Und davon gibt es je Film etliche! Bud Spencer und Terence Hill haben mehr Streifen gedreht als so manch eine von ihnen durchgefutterte Speisekarte lang ist. Noch viel länger ist allerdings die Liste ihrer unverkennbaren Sprüche, mit denen man diese Seite locker füllen könnte – samt Rezeptanhang:





»Wenn du mich nochmal duzt, hau ich dir ne Delle in die Gewürzgurke!«, »Was hat er? Zieht er Nebenluft, hat er offene Socken oder was?«, »Von meiner Blutprobe könnten die Bullen Betriebsfest machen«, »Hat dir eigentlich schon mal einer mit einem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen?«, »Ist das Asthma oder Leidenschaft?«, »So wie der Kamerad aussieht, wird man an dem Kopf eh nicht viel verletzen können.«