Oha, deutscher Humor war gar nicht immer schon scheiße?! Wo heutzutage der Honig leider viel zu tief im Kopf trieft – oder eben nicht tief genug –, flimmerte damals neben der heilen Heimatfilmwelt pfiffiger, teils äußerst skurriler bis absurder Humor durchs deutsche TV. Liegt’s an heutigen Intelligenz-Sparmaßnahmen, am elenden Turbo-Abi gar, am Internet? Oder trägt eine Art Bildungsübersättigung die Schuld an all dem? Oder sitzt der 2011er-Schock einfach zu tief, dass die großen Humoristen nun göttlichere Wesen als uns bespaßen? Die Rede ist natürlich von Loriot. Während Loriot’scher Humor mit den Jahren leider komplett flöten gegangen ist, sind die Themen von damals heute aktueller denn je.



In »Pappa ante Portas« beispielsweise wird Heinrich Lohse, Leiter einer Einkaufsabteilung, überraschend in den Vorruhestand geschickt. Was er im Job nicht mehr anrichten kann (beispielsweise Schreibmaschinenpapier und Radiergummis bis ans Ende der Menschheit kaufen – »40 Jahre bei einem durchschnittlichen ..., hm, ja«), verbockt der nach Rabatten Süchtige nun eben zu Hause. Und im Supermarkt: »Mein Name ist Lohse, ich hätte gern hier eingekauft. Wir haben da zwei Möglichkeiten: Entweder ich lese ihnen im Ganzen vor, was ich auf der Liste habe, oder wir gehen alles einzeln nacheinander durch.« Doch nicht nur in Sachen Humor ist seit damals ordentlich was flöten gegangen, auch bei der Nahrungsaufnahme geht es bergab. Leck mich am Sojabratling – gedünsteter Kohlrabi mit Fischstäbchen und Remouladensoße? Wo wird denn so was noch gereicht?