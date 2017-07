Als Pussy Riot 2012 in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau ihr »Punk-Gebet« gegen Putin aufführten, wurden sie weltweit bekannt. Für ihre Aktion wurden sie zu zwei Jahren Arbeitslager in Russland verurteilt – was sie zum Glück nicht davon abgehalten hat, nach der Haft mit der Musik und dem Protest weiterzumachen.





Jetzt planen Pussy Riot gemeinsam mit dem Kollektiv Les Enfants Terribles ihre Erfahrungen auch für Außenstehende Erlebbar zu machen. In einer Art Theaterprojekt sollen Interessierte ab November acht Wochen lang in London nacherleben können, was Pussy Riot nach ihrem Auftritt in der Christ-Erlöser-Kirche durchgemacht haben. Über Kickstarter wird für das Projekt Geld gesammelt , das Ziel ist, 60.000 britische Pfund, also umgerechnet gut 67.000 Euro, zusammen zu bekommen.





Pussy-Riot-Mitglied Nadya Tolokonnikova erklärt im Kickstarter-Statement: »The audience will actually get the chance to re-live each one of these experiences themselves, learning what it means to be a political opponent in Russia today. We’ll take you on a journey from the cathedral altar deep into the vaults of the Kremlin itself. Hopefully, this is a journey that you’ll only have to make once in your life.«





Pussy Riot und Les Enfants Terribles wollen in London die verschiedenen Stationen der Band nachbauen: »We're going to recreate Russian courtrooms, a real Russian labour colony, solitary confinement cells, priests who shout about banning abortions and many more absurd, but real-life things that exist in Russia today.«





Die Idee klingt gleichzeitig gruselig und spannend. Weitere Hintergründe zur Idee, zu Les Enfants Terribles und der Umsetzung präsentiert Nadya Tolokonnikova im Video. Sie selbst soll ebenfalls Teils des Theaters sein, allerdings nur an einigen Tagen während der achtwöchigen Performance.