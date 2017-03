Physiotherapeuten sind so etwas wie Superhelden: Sie helfen, Beweglichkeit, Koordination, Gleichgewicht und Kraft wieder zu erlangen und zu erhalten, zum Beispiel bei chronischen Krankheiten oder nach einem Unfall. Schritt für Schritt helfen sie ihren Patienten, wieder fit zu werden. Das klingt nach einer erfüllenden Aufgabe? Dann ab an die Döpfer Schulen.Seit 25 Jahren gibt es dort die Möglichkeit, sich zum Physiotherapeuten ausbilden zu lassen und das an sieben Standorten in Deutschland: Hamburg, München, Köln, Nürnberg, Regensburg, Rheine und Schwandorf. Die Schulen legen großen Wert auf die enge Verbindung von Theorie und Praxis und schicken ihre Schülerinnen und Schüler zu Praktikumseinsätzen in verschiedenen Fachbereichen.