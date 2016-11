In seiner Serie »Orte rechter Gewalt« beschäftigt sich der Kölner Fotograf Philipp Böll mit Orten, an denen ab 1990 Menschen durch rechtsmotivierte Gewalt zu Tode gekommen sind. Auslöser für die Beschäftigung mit dem Thema war die Aufdeckung der Mord- und Verbrechensserie der rechten Terrorzelle NSU.

Titelfoto: 4. April 2006, Dortmund, Nordrhein-Westfalen Der dreifache Familienvater Mehmet Kubaşık wird am helllichten Tag mit mehreren Schüssen in seinem Kiosk niedergeschossen. Erst im November 2011 werden die Täter ermittelt: Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Die Selbstenttarnung der rechten Terrorzelle NSU offenbart ein jahrelanges Versagen der Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden, die nie in Richtung eines rechtsextremen Motivs ermittelt haben. Beate Zschäpe, das dritte Mitglied des NSU, schweigt bis heute zu den Taten.

Bild: Philipp Böll

29. Mai 1993, Solingen, Nordrhein-Westfalen Gürcün Inçe (27), Hatice Genç (18), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) und Samine Genç (4) sterben, nachdem vier junge Solinger einen Brandanschlag auf ihr Haus verüben. Der Strafsenat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts verurteilt die zur Tatzeit 16, 17, 20 und 23 Jahre alten Täter wegen auf Ausländerhass basierenden fünffachen Mordes, 14-fachen Mordversuches und besonders schwerer Brandstiftung zu einmal 15 und dreimal zehn Jahren Haft.

Bild: Philipp Böll

6. Oktober 1999, Lichtenberg, Berlin Kurt Schneider wird von vier Neonazis in seiner Wohnung zu Tode misshandelt. Sie lassen ihn schwer verletzt in seiner Wohnung liegen. Wenig später kommen sie zurück und töten das Opfer mit einem mitgebrachten Messer, sowie Tritten gegen Kopf und Körper. Die Täter sind bereits einschlägig vorbestraft. Das Landgericht Berlin verurteilt im April 2000 die beiden 23-Jährigen zu lebenslangen Freiheitsstrafen. Die beiden anderen Angeklagten, 18 und 19 Jahre alt, werden nach Jugendstrafrecht zu acht beziehungsweise achteinhalb Jahren Haft verurteilt.

Bild: Philipp Böll

9. Juni 2005, Nürnberg, Bayern Ismail Yaşar (50) wird in seinem Dönerstand in der Nürnberger Scharrerstrasse mit fünf Schüssen in Kopf und Oberkörper getötet. Das Bundeskriminalamt geht bei den Ermittlungen davon aus, dass das Opfer in Verbindung mit türkischen Drogenhändlern aus den Niederlanden steht. Seit November 2011 kann die Tat zweifelsfrei der Mordserie des NSU zugeordnet werden.

Bild: Philipp Böll

8. Mai 1997, Königs Wusterhausen, Brandenburg Augustin Blotzki (59) wird von einer Gruppe junger Rechtsextremisten zu Tode geprügelt. Die Täter beschließen in den Morgenstunden, ihrem Nachbarn »Stress« zu machen. Sie steigen über den Balkon ein, schlagen auf ihn ein und verwüsten seine Wohnung. Eine Stunde später kommen sie wieder. Die Täter bedrohen Augustin Blotzki erneut und halten ihm vor, sein Name klinge »ausländisch«. Sie beschimpfen ihn als »Bulgarensau« und »Ausländerschwein«. Unzählige Fußtritte, Stuhlbein- und Faustschläge folgen. Als er nur noch schwach atmet, wird eine Vase auf seinem Kopf zerschlagen. Das Landgericht Potsdam verurteilt einen 24-jährigen zu 14 Jahren Haft, zwei 16- und 19-Jährige zu achteinhalb Jahren Jugendstrafe. Eine zur Tatzeit 15-Jährige wird zu vier Jahren, ein weiterer 16-Jähriger zu sechseinhalb Jahren verurteilt – beide wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Bild: Philipp Böll

28. Juli 1993, Petershagen, Brandenburg Hans-Georg Jakobson (35) ist in der S-Bahn nach Ostberlin eingeschlafen, als in Strausberg eine Gruppe Neonazis den Zug besteigt: René Berger (20), Henry Günther (19) und Thomas Domke (18). Die drei Auszubildenden sind stark alkoholisiert. Sie wollen »jemanden aufklatschen«, um sich Geld zu beschaffen. Die Gruppe fällt über Jakobson her, prügelt und tritt immer wieder auf ihn ein, durchwühlt seine Taschen nach Geld. Sie erbeuten 2,50 DM und stoßen ihn bei Petershagen aus der fahrenden S-Bahn. Wenige Stunden später stirbt er an seinen schweren Verletzungen. Der Haupttäter René Berger erhält acht Jahre Jugendstrafe. Im Gefängnis wird er der Kopf einer rechten Häftlingsgruppe und auch nach seiner Entlassung im Jahre 1998 bewegt er sich weiterhin aktiv in der rechtsextremen Szene.

Bild: Philipp Böll

29. April 2000, Halberstadt, Sachsen-Anhalt Helmut Sackers (60) wird von dem damals 29-jährigen Andreas S. im Treppenhaus des Plattenbaus, in dem beide leben, niedergestochen und verblutet. Ursache war ein Streit über die laute Musik, die aus Andreas S. Wohnung drang (unter anderem das Horst-Wessel-Lied). Bei der Wohnungsdurchsuchung findet die Polizei über 80 zumeist indizierte CDs mit rechtsextremer Musik, Dutzende von Kassetten und Videos aus Produktionen des im gleichen Jahr verbotenen Neonazinetzwerks »Blood&Honour« sowie 90 Hefte mit Neonazi-Propaganda. Zur Überraschung vieler Prozessbeobachter wird der Angeklagte aufgrund eines »intensiven Notwehrexzesses« freigesprochen. Das Urteil bleibt auch nach einer Revision bestehen.

Bild: Philipp Böll

7. Oktober 2003, Overath, Nordrhein-Westfalen Mechthild Bucksteeg (53), Hartmut Nickel (61) und Alja Nickel (26) werden mit einer Pumpgun von dem bekennenden Rechtsextremisten Thomas Adolf (45) erschossen. Der Anwalt Hartmut Nickel hatte zuvor in einem Mietschuldenstreit die Gegenseite von Thomas Adolf vertreten. Adolf dringt mit seiner damals 19-jährigen Freundin in Nickels Kanzlei ein und erschießt die Familie durch Kopfschüsse aus nächster Nähe. Während der späteren Gerichtsverhandlung bezeichnet er die Morde eine »von mir selbst durchgeführte Maßnahme zur Gesundung des deutschen Volkes«, die »mehr als notwendig« gewesen sei. Das Landgericht Köln verurteilt Adolf im Dezember 2004 wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Bild: Philipp Böll

26. Juli 1994, Kreuzberg, Berlin Jan W. (45), Bauarbeiter aus Polen, wird von einer Gruppe junger Männer ins Wasser der Spree getrieben. Er wird gewaltsam daran gehindert, ans Ufer zurückzuschwimmen und ertrinkt. Eine Polizeistreife hört die Rufe »Polacken, verpisst Euch« und »lasst den Polen nicht raus«. Auf den Tod von Jan W. reagiert die Gruppe belustigt. Im Mai 1995 werden vier 19- bis 25-jährige Männer und zwei 16- und 17-jährige Mädchen wegen Körperverletzung mit Todesfolge und schwerer Körperverletzung zu Bewährungsstrafen und Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren verurteilt.

Bild: Philipp Böll

16. September 1991, Schwedt, Brandenburg Der alkohol- und psychisch kranke Wolfgang Auch (28) stirbt, nachdem er von acht Jugendlichen über einen Zeitraum von mehreren Stunden auf einem Spielplatz und Treffpunkt der jungen rechten Szene brutal misshandelt wird. Im März 1993 verurteilt das Bezirksgericht Frankfurt(Oder) sieben der Täter zu Bewährungsstrafen zwischen acht Monaten und zwei Jahren. Der achte, der den zum Tode führenden Tritt gegen dem Kopf geführt haben soll, ist aufgrund seines Alters nicht strafmündig.