Hättest du deinen Cage lieber in süß, salzig oder scharf? Für 10 Yen gibt es den Nicolastick als Beigabe zur Kinokarte. Die Satire »Army Of One« kam in den USA schon im November 2016 heraus und handelt vom patriotischen Zimmermann Gary Faulkner (Nicolas Cage), der sich bewegt von den Anschlägen des elften September nach Pakistan aufmacht, um dort Osama Bin Laden aufzuspüren und als »Ein-Mann-Armee« zur Rechenschaft zu ziehen. Unter dem Titel »Bin Laden Is My Prey« erreicht der Film Ende Oktober nun auch Japans Kinos. Man könnte sagen mit der richtigen Würze oder Süße, je nach Geschmack.

Umaibo Nicolastick will haunt you in your sleep https://t.co/WTiHZl5X2d pic.twitter.com/BwtF85JVYj — Eater (@Eater) October 4, 2017