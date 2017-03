Ausgelassen tanzt die Frangelico -Oma Helga durch die Clubs. Anlass dazu gibt die Lokalrunde, die von dem Haselnusslikörhersteller bereits vor zwei Jahren in München ins Leben gerufen wurde. Das Konzept ist dabei immer dasselbe: Eine Stadt, eine Nacht, vier Clubs, ein Rapper und natürlich Haselnuss mit Schuss. Am 18. März findet die Lokalkunde auch in Köln statt. Es geht vom Subway in den Veedel Club, danach ins Gloria und anschließend in den Reineke Fuchs. Mit dabei ist Megaloh und sorgt den Abend über für beste musikalische Unterhaltung.