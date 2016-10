Die »Unicabs« bieten Platz für drei Fahrgäste und sind in den Gegenden um Canary Wharf, Monument und Southwark unterwegs. Wer mitfahren möchte, muss sich über Twitter an @threeuk wenden und das Hashtag #MagicTogether benutzen oder eine Mail schreiben . Und hier in Deutschland summen wir ein wenig melancholisch »Last Unicorn« vor uns hin, während wir in der übervollen U-Bahn sitzen.