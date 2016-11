»Egal, welche Karte Sie ziehen, Sie werden sich aufregen.« So wird das fiktive Spiel »Mensch, ärgere dich« beworben. Ist natürlich alles nur ein Witz, der vom Bohemian Browser Ballet gepostet wurde. Der Clip zeigt aber auf nette Weise, wie beschränkt die Leute doch sind, die mit Lügepresse-Schildern bewaffnet durch die Straßen ziehen. Aber ja, das wird man wohl noch sagen dürfen...Das Spiel beinhaltet ein Spielbrett, Figuren und Aktionskarten mit Kopftuchträgerinnen, homosexuellen Pärchen, Merkel u.v.m. Genau das Richtige also, um »das Volk« so richtig auf die Palme zu bringen. Die Regeln sind einfach: Man zieht eine Karte, regt sich über das Bild auf und bildet mit seinen Spielfiguren einen Mob. Gemeinsam wütend zu sein, macht schließlich am meisten Spaß! »Mit echtem Montagsdemo-Feeling!«