Im Sommer könnte sich für einige – gut betuchte – »Harry Potter«-Fans ein Traum erfüllen. Das Unternehmen Barge Lady Cruises bietet »Harry Potter«-Fluss-Kreuzfahrten an. Eine Woche lang geht’s in der »Magna Carta« die Themse hinab. Unterwegs legt das Schiff an verschiedenen besonderen Orten der »Harry Potter«-Welt an. Ihr könnt euch zum Beispiel den »echten« Ligusterweg 4 anschauen, oder das Oxford’s Chist Church College, dessen große Halle das Vorbild für den Speisesaal der Filmreihe war. Zur Tour gehört außerdem ein Besuch bei den Warner Bros. Studios, wo ihr euch Requisiten, Kostüme und Filmsets anschauen könnt.