Individualität als Motor

Es ist eine logische, wenn auch sich nicht direkt aufdrängende Tatsache: Die Konstrukte, in denen wir uns organisieren, die Systeme und Prinzipien, nach denen unser Staat sich ordnet, spielen eine entscheidende Rolle in der Entwicklung dessen, was uns ausmacht: unsere Persönlichkeit. Klar, wer in der Gestaltung seines Lebens frei ist, dem stehen viele Wege offen. Für Bürger einer Diktatur, die die Entfaltung der Persönlichkeit des Einzelnen genauso unterbindet wie das Erstarken jedweder Art von Opposition, sieht das regelmäßig anders aus: Das totalitäre System hat einen langen Arm, der nicht nur in die Berufswahl und -ausübung, sondern bis in die Freizeitbeschäftigungen seines Bürgers hineinreicht und sie haargenau auf ihre Systemverträglichkeit hin untersucht. Um letzten Endes genau das Haar in der Suppe zu finden, das ihm noch mehr Kontrolle ermöglicht. Dass dies untragbare Zustände sind, ist jedem von uns klar. Warum wir sie als negativ wahrnehmen, beziehungsweise: warum für Individualität gekämpft wird, ist eine Frage, die man sich vor lauter Selbstverständlichkeit gar nicht mehr stellt.

Eine Welt voller Unikate?



Bei der Individualität geht es – einfach ausgedrückt – um die gegebene Unterschiedlichkeit der ... nun ja ... Individuen. Schon seit der Antike treibt den Menschen die Frage um, wodurch und vor allem warum sich die Vertreter seiner Spezies nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, also in der Persönlichkeit, voneinander unterscheiden und jeder zu eigenen, anderen Charakteristika findet. Natürlich ist das irgendwie selbstverständlich, natürlich kann man das einfach hinnehmen – man darf sich aber auch völlig zu Recht fragen: Was hat Gott, die Natur, das Universum oder wer auch immer sich bloß dabei gedacht?



Rund sieben Milliarden Menschen leben auf dieser Erde. Und nicht nur der Biologe weiß: Jeder einzelne von ihnen ist einzigartig. Ist das nun total erstaunlich, voll normal oder irgendetwas dazwischen? Um das zu beurteilen, wissen wir anscheinend noch viel zu wenig über all das, aus dem wir, aus dem alles, was es gibt, hervorgegangen ist. Was wir wissen (oder glauben zu wissen), ist: Freiheit fördert Individualität. Oder war es andersherum? Individualität fördert Freiheit? Wirklich falsch klingt das zumindest nicht. Wirtschaftlich gesehen jedenfalls ist Individualität ist auch eine Konsequenz der freien Marktwirtschaft : Durch das Warenangebot fühlen wir uns in der Lage – wenn nicht gar dazu verführt – uns durch unsere Kaufentscheidung zumindest von unserem Freund oder Familienmitglied abzusetzen. Auf dieser Verhaltensweise fußt die Fähigkeit eines Marktes, sich selbst am Leben zu erhalten und zu zirkulieren. So befruchten sich bei Modeerscheinungen etwa auch die verschiedenen Preisschichten untereinander.

Vor lauter Individualität tragen sie Uniform

Doch Moment! Ist das denn noch individuelles Handeln? Es sieht doch viel eher danach aus, als habe man vor lauter Streben nach Einzigartigkeit das Ziel aus den Augen verloren und forme eine Art Schwarmintelligenz, die wiederum den Regeln des Komsums auf dem Leim geht! Quasi das Hipster-Phänomen in größer, älter und allgemeiner: »Ich will ein Unikat sein, also versuch ich es wie die, denen das gelungen ist!« Es kommt die Brille, es wächst der Bart – den Rest kennt ihr ja. Nun, die Wahrheit liegt, wie so oft, irgendwo dazwischen. Der Mensch ist in Wirklichkeit nicht ausschließlich Individuum. Er kann es nicht sein, und merkt das gern erst im Nachhinein. Er ist als Spezies, als Erdbevölkerung, als Gesellschaft auch einem gewissen Herdentrieb unterworfen, ohne den die Dinge ebenfalls nicht so laufen würden, wie sie laufen. Das beginnt schon dort, wo nicht jeder allein seiner Wege geht – sei es im Fußballstadion, auf einem Konzert oder einfach in der Kneipe. Doch das ist nur der räumliche Aspekt. Auch Musikcharts, Mode oder Produkttrends im Allgemeinen relativieren das Individuelle; die alltäglichen, eingespielten Konventionen tun es. Die Werte, nach denen wir alle mittlerweile un(ter)bewusst unser Zusammenleben gestalten. In einer globalisierten Welt kann dies nur umso mehr gelten.



Würde die absolute Individualität existieren, wären derartige Erscheinungen schon begrifflich nichts anderes als ein Widerspruch. Hinzu kommt allerdings auch, dass die Gründe, die zur geschmacklichen oder Würde die absolute Individualität existieren, wären derartige Erscheinungen schon begrifflich nichts anderes als ein Widerspruch. Hinzu kommt allerdings auch, dass die Gründe, die zur geschmacklichen oder traditionellen Übereinstimmung – oder zumindest Überschneidung – zweier Menschen führen, vielfach unterschiedlich begründet sind. Fasert man all das weiter auf, wäre unter Umständen schon das bloße Zusammenleben unter lupenreinen Individualisten nahezu unmöglich, weil keiner sich mit seinem Nächsten arrangieren könnte – jedenfalls nicht ohne einen Haufen glücklicher Zufälle. Schließlich geht es zwischen uns Menschen nicht nur um vergleichsweise triviale Dinge wie Aussehen und Geschmack, nein, es geht auch und vor allem um Werte und Regeln. Wäre der perfekte Individualismus dann nicht auch zugleich die perfekte Anarchie? Ohne Konventionen, ohne Verlässlichkeiten geht es wohl einfach nicht. Genau wie es ohne ein wenig Stillstand auch keine Bewegung geben kann.

Jeder Art von Kunst wiederum verleiht Individualität ihren ganzen Reiz. Das mag auch der Grund sein, weshalb in eingangs erwähnten Diktaturen gerade der kulturelle Sektor zum propagandistischen Platzhalter verkommen scheint, der das für Kunst so wesentliche Ausdruckselement auf den Aspekt der Regimetreue verengt, also die Türen, die Kunst von Wert eigentlich mit Schwung öffnen soll, mit aller Macht festnagelt. Die Unterdrückung von Individualität findet allerdings auch in den demokratischsten Staaten statt, und zwar, wenn bei der Armee oder der Polizei die Uniformen ausgegeben werden. Damit wird das einzelne Individuum gezielt dem Zweck und den Maßstäben seiner Arbeit untergeordnet, die darin besteht, als gleichrangiger Teil eines kameradschaftlichen Kollektivs Dienste für den Staat zu erbringen. Soldaten werden zusätzlich in ihrer Lebensführung über 24 Stunden synchrongeschaltet. An den kleinen, aber feinen Unterscheidungsmerkmalen, um die sich die einzelnen Soldaten bemühten – und sei es nur ein kleiner Anstecker –, lässt sich eine Art Grundbedürfnis, sozusagen ein Existenzminimum an Individualität, ablesen.



Es geht natürlich auch hier gemäßigter. So ist etwa der Mannschaftssport eine Betätigung, bei der der Einzelne sein individuelles Streben bis zu einem gewissen Grad hintanstellt, um im Team Erfolge zu erzielen. Eine Herabsetzung des Individuellen, die nicht allein an der Identifikation mit dem Trikot und den Vereinsfarben begründet liegt. Für Anmerkungen zum Thema

Es geht natürlich auch hier gemäßigter. So ist etwa der Mannschaftssport eine Betätigung, bei der der Einzelne sein individuelles Streben bis zu einem gewissen Grad hintanstellt, um im Team Erfolge zu erzielen. Eine Herabsetzung des Individuellen, die nicht allein an der Identifikation mit dem Trikot und den Vereinsfarben begründet liegt. Für Anmerkungen zum Thema Cristiano Ronaldo benutzt ihr bitte jetzt die Kommentarfunktion weiter unten. Die Gründung und das Fortbestehen von Parteien zeigen, dass der Mensch selbständig dazu willens und in der Lage ist, seine individuellen Interessen mit seinem Nächsten abzugleichen, die Vorteile dessen zu erkennen und sich sodann entsprechend zu organisieren. Gerade in diesem Zusammenhang sind wir auch dazu fähig, uns Obrigkeiten unterzuordnen oder Idole zu verehren. Es ihnen – in welcher Weise auch immer – gleichzutun, verschafft uns Befriedigung und Respekt.

Die Sache mit dem Mainstream