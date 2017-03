In jedem handelsüblichen Videospiel kommt mindestens ein Held mit mindestens einer Waffe vor. Er muss etwas retten, zerstören oder aufspüren. Fast immer spielen Wettkampf und Leistung eine Rolle. Doch muss das sein? Jan Bojaryn findet: Nein. Und stellt drei Entwickler von neuen Spielen für ein neues Publikum vor.

Das Äußere eines Spieleentwicklers entspricht gelegentlich tatsächlich dem Klischee: blass, rotäugig und irgendwie ausgefranst. Vielleicht liegt es am wilden Bartwuchs? Am Bild der Webcam? Im Fall von Adriaan de Jongh ist es eher eine Art Post-Release-Blues. Immerhin hat er eine imposante Frisur. Sein Haar türmt sich voller Sprungkraft. Trotzdem blinzelt er mich entwicklerklischeehaft müde aus einer Amsterdamer Küche an. Und hat allen Grund dazu: Adriaan hat gerade ein Spiel veröffentlicht, ist dann zu einer Entwicklertagung auf die andere Seite der Welt gereist und hat jetzt einen Kater.

Leere Blicke und dicke Schädel sind nach der Veröffentlichung eines Spiels relativ normal. Denn jedes Spiel ist ein großes kreatives Projekt, dessen Entwicklung oft Jahre verschlingt. Und wer in einem kleinen Team selbstständig Spiele entwickelt, macht es sich absichtlich schwer. Die Branche bietet einfachere Jobs, die besser bezahlt sind. Aber kaum einer ist spannender. Denn als Spieleentwickler von – nennen wir sie mal – Independent-Games befüllt man nicht das Top-Ten-Regal des Elektroniksupermarkts. Kein Fußball, keine Schusswaffe, kein unrasierter Antiheld tritt ins Bild. Eine neue Generation von Spielemachern probiert aus, was überhaupt geht.

Was in der großen Spielebranche gern Inspiration genannt wird, heißt anderswo Inzest. Hatte ein Spiel mit Crafting Erfolg, haben demnächst alle Spiele Crafting. Es ist, als hätte der Lehrer bei der Klassenarbeit den Raum verlassen. Die Welten, die Helden, deren Aufgaben: Alle schauen alles voneinander ab. Spielemacher, die ihre Inspiration woanders holen, gab es schon immer. Aber es werden immer mehr, und sie finden ein immer größeres Publikum. Eigentlich kein Wunder – denn viele dieser Titel sind mittlerweile zugänglicher als die vermeintlich sicheren Hits. Bei den kleineren Titeln müssen Spieler keine möglichst dramatischen Herausforderungen lösen, nicht die Welt retten und keine Busladungen voller Menschen erschießen. Ziel kann alles Mögliche sein: die Freude am gemeinsamen Spiel oder die Lust am Entdecken. Und die Inspiration stammt oft von weit jenseits des engstirnigen Nerdkosmos’.



Wunderschöne Gehirnverwirrungen Aus diesem weiten Jenseits scheint auch »Future Unfolding« zu kommen. Offizielle Heimat des Spiels ist Berlin, hier sitzt d as Studio Spaces of Play . Entwickler Andreas Zecher lebt eigentlich in Stockholm, seine Kollegen Marek Plichta und Mattias Ljungström arbeiten zwar in Berlin, kommen aber aus Polen und Schweden. »Wir sind drei verschiedene Persönlichkeiten mit verschiedenen Interessen aus verschiedenen Ländern«, fasst Andreas zusammen. Vor sechs Jahren konnten die drei mit »Spirits« Erfolg einheimsen, einer ruhigeren, schöneren Abwandlung von »Lemmings«. Ihr neues Spiel »Future Unfolding« ist schwerer zu fassen. Ist es eine Art »Legend Of Zelda« ohne Anleitung? »Ein Action-Adventure in einer surrealen Traumwelt«, schlägt Andreas vor.

Es beginnt mit einer Spielfigur, die im Schneidersitz auf einer Wiese hockt. Um sie herum erkennt man schemenhaft Bäume, vielleicht einen hüpfenden Hasen, Büsche und Steine. Die Spielfigur kann herumlaufen, schneller rennen, sich wieder hinsetzen und meditieren. Klare Anweisungen bleiben aus. Alles ist in diesem Spiel verborgen. Es gibt zwar Level, Gegner, Rätsel, ein klar definiertes Spielende. Aber das können Spieler selbst aufdecken. Wenn sie wollen.

»Future Unfolding« ist nicht nur ungewöhnlich ruhig, es sieht auch ungewöhnlich aus. Die schemenhafte Welt erinnert mit ihren farbigen Lichtstimmungen an den Impressionismus, aber die Perspektive stimmt nicht: Alles wird von oben gezeigt. Art Director Marek erklärt, warum ihn dieser Blickwinkel fasziniert: »Wenn man einen Menschen im Video von oben laufen sieht, wirkt das komisch. Unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, etwas aus dieser Perspektive zu sehen. Es wirkt surreal, falsch.« Aus der Vogelperspektive erkennt man alles nur schemenhaft. Der Löwe könnte auch ein Fuchs oder ein Wolf sein. Die Spieler müssen interpretieren, was sie sehen. Das klingt abschreckender, als es ist. Erstens sieht auch die reale Welt gelegentlich rätselhaft aus, aber immer schön. Zweitens werfen alle Dinge einen Schatten. Wenn sich Tiere erheben, drehen oder loslaufen, erahnt der Spieler ihre Seitenansicht.

Der Weg zu einem ungewöhnlichen Indie-Titel ist lang. Mehr als vier Jahre haben Spaces of Play das Spiel aus einer sehr losen Idee aufgebaut. Mattias hat beim Programmieren nicht auf die übliche Hilfssoftware zurückgegriffen, sondern so gut wie bei Null angefangen. Marek hat wie bei einem Zeichentrickfilm alles von Hand animiert. Das Ergebnis funktioniert auf mehreren Ebenen. Spieler können sich an den kreativen Einflüssen austoben, die Rätsel und Mechanismen der Welt studieren – oder einfach ein Stündchen in dieser anderen Welt spazieren gehen. »Future Unfolding« funktioniert als kryptische Rätsellandschaft oder als interaktiver Bildschirmschoner. Und erinnert daran, was in diesem Medium kreativ möglich ist.

Kamelsounds in Wimmelbildern Sich kreativ in einer anderen Welt auszutoben gilt auch für Adriaan de Jonghs Spiele. Sein neuer Titel »Hidden Folks« funktioniert irritierend einfach: Es gibt 14 animierte Wimmelbilder in Schwarz-Weiß, in denen es jeweils eine Reihe versteckter Ziele aufzustöbern gilt. Die Spieler können in die Bilder hereinzoomen und hin- und herscrollen. Das Vergnügen daran ist ansteckend und dabei so grundlegend, dass es viele Gewohnheitsgamer nicht besonders ernst nehmen – dieses Spiel können schließlich auch Kinder spielen. Unbeschwerte, spielerische und alberne Experimente sind typisch für Adriaan. Mit dem kleinen Studio Game Oven hat de Jongh »Fingle« erfunden. Das schmierige Fingerpetting gehört immer noch zu den besten Möglichkeiten, einem Menschen für unangenehme 15 Minuten näherzukommen. Besser kennen sollten sich die Spieler dagegen für »Bounden«, schließlich müssen sie gemeinsam ein Handy halten und im Duett Ballett tanzen.

Inzwischen folgt Adriaan seinen kreativen Impulsen ohne Studio. »Hidden Folks« hat er zusammen mit dem Illustrator und Designer Sylvain Tegroeg entwickelt. Die beiden trafen sich auf einer Ausstellung. Sylvains Bilder sehen verspielt aus. Alles scheint sich zu bewegen, kleine Menschlein wuseln durch perspektivisch korrekte Architekturzeichnungen. Dass aus den Wimmelbildern eine Art Wo-ist-Walter-Spiel entstand, leuchtet ein. Die Idee ist so einfach, dass man sich eher fragt, warum es nicht viel mehr solcher Spiele gibt. Das Menü, die Sprache, die ganze Struktur aus 14 Bildern, auf denen Spieler herumklicken oder -tippen, Türen öffnen und Heuballen aus dem Weg rollen – alles wirkt simpel. Das hat auch einen praktischen Grund: Ein Zwei-Personen-Team kann kein großes Spiel entwickeln. Ein neues Wimmelbild kann Sylvain an einem Tag zeichnen, aber bis zum fertigen interaktiven Ergebnis dauert es locker zwei Wochen. Nur 14 Bilder haben es ins Spiel geschafft, allerdings wurden während der Entwicklungszeit insgesamt 50 erstellt, getestet und verworfen. Die Sounds des Spiels wurden mit dem Mund erstellt. Diesen Arbeitsprozess beschreibt Adriaan folgendermaßen: »Ich habe mir zum Beispiel Kamelsounds auf YouTube angehört, diese ins Mikrofon imitiert und das Ergebnis geschnitten und gemischt.«

Adriaans Spiele wirkten schon immer, als wären sie für ein neues Publikum erschaffen. Dabei ist das gar nicht sein erklärtes Ziel: »Ich denke bei einem neuen Projekt nicht über die Zielgruppe nach«, behauptet er. »Ich will meine Spiele so nutzerfreundlich wie möglich machen, aber das hat für mich eher mit gutem Design zu tun.« Seine Spiele sind für alle da. »Hidden Folks« kann jeder bedienen. Das Spiel läuft auch auf Handys, aber die üblichen Hürden eines Handyspiels fehlen – es gibt weder Zeitlimits noch Bestenlisten oder Sterne am Ende eines gelösten Puzzles. »Ich will nicht über den Spieler urteilen«, sagt Adriaan. Statt zu Wettkämpfen und Leistungssteigerungen aufzurufen, will er Menschen ein interessantes Spielzeug in die Hand geben. »Chill« spielt eine große Rolle in seinem Wortschatz.

Mehr brachliegende Talente nutzen Aus einer lockeren Atmosphäre entstand auch die Idee zu »Mimics« von Navel . Die zwei Ludwigsburger Fabian Schaub und Thomas Krüger haben an einem Game Jam teilgenommen. Thomas erklärt, was es damit auf sich hat: »Es ist ein ein- bis zweitägiges Treffen von Entwicklern, die sich zu Teams zusammenschließen und in kürzester Zeit ein Spiel zu einem Thema entwickeln.« Das Thema lautete in diesem Fall »Memes«. Aber statt wie üblich auf lustige Bilder zu schießen oder etwas über den Bildschirm zu jagen, dachten Fabian und Thomas erst mal einen halben Tag über einen neuen Ansatz nach. Am Ende stand eine gleichermaßen brillante wie beknackte Idee: In »Mimics« geht es darum, möglichst denkwürdige Grimassen per Selfie nachzuahmen beziehungsweise herauszufinden, welche Vorlage der jeweilige Spieler imitiert hat. Das Spiel könnte man auch als beißenden Kommentar auf eine Gesellschaft verstehen, in der wir uns ständig selbst inszenieren. Aber dem Entwickler-Team reicht es, einen lustigen Titel vorzulegen, der auch Menschen mit sozialer Scheu zu öffentlichen Entgleisungen hinreißt. »Ich habe das Spiel vorhin in der Bahn gespielt. Da haben die Leute schon komisch geguckt«, stellt Thomas zufrieden fest. Fabian ist vor allem zufrieden, dass »Mimics« für jeden zugänglich ist. Er spielt zwar selbst viel, aber wenn er Spiele entwickelt, möchte er keine Gamer-Skills voraussetzen, sondern lieber Spielformen ausprobieren, die wenig verbreitet sind.



»Mimics« lebt auch von der Qualität der über 200 Bilder. Fabian und Thomas können das Netzwerk an Medienkünstlern der Ludwigsburger Filmakademie anzapfen. Einige der Illustratoren sind mittlerweile selbst als Spielemacher erfolgreich. Navel stehen dagegen noch am Anfang. Sie haben mit ihrem Spiel noch keinen kommerziellen Erfolg. Dafür müssten mehr Spieler ihren Titel entdecken und dann auch noch drei Euro zahlen, um die Vollversion freizuschalten. Illusionen machen die beiden Entwickler sich nicht. »Spiele sind eben ein Hit Driven Business«, stellt Fabian mit der Nüchternheit eines 50-jährigen Investors fest. Aber die beiden träumen von einer Zukunft ohne Fördergelder und Auftragsarbeiten. Bei Rezensionen schneidet das Spiel jedenfalls sehr gut ab. Und Grimassen-Schneiden ist ein weit verbreitetes, wenig eingesetztes Talent. Auf diesem Gebiet liegt also sehr viel Potenzial brach.