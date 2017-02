Spätkapitalismus, politische Ohnmacht, Trump, AfD, Europa und so, Übersättigung, Orientierungslosigkeit, Winterkälte, Lust am Engagement – wer kennt das alles nicht. Der Kompass ist kaputt, vieles ist scheiße. Ich trete gelangweilt Steine über den Bürgersteig, umklammere fest meinen Chickenburger. Jetzt nach Hause – Netflix oder doch mal was machen? Es soll besser werden, for the entire human race, und uns selbst geht es ja viel zu gut. Ich suche nach einer Möglichkeit, mich einzubringen, etwas zu bewegen. Also lasse ich mir ab sofort in der Fußgängerzone jeden Flyer aufdrängen, jede Unterschrift abquatschen, kein Plenum entgehen. Im Zuge dessen lande ich bei einer deutschen Version der Speaker’s Corner, nur dass »Corner« in diesem Fall eine Bar ist, und die »Speaker« Poetry Slammer, Singer/Songwriter, Studenten, Grüne Jugend, Blogger ... Ab jetzt sollte sich alles zum Besseren verändern. Also für mich.





Das Unterfangen nennt sich »Köln kommt zusammen«. Und man weiß seit Silvester 2015/16: Wenn Köln zusammenkommt, handelt es sich nicht immer um die beste Idee. Statt um Rassismus und Sexismus soll es hier aber um die Verbesserung der Welt gehen. Ab sofort treffen wir uns jeden Mittwoch. Wir reden darüber, dass es nicht sein kann, dass im letzten Jahr alle über den Tod von Stars gejammert haben, während in Aleppo täglich Menschen starben. Wir finden nicht okay, dass Leute noch immer Hunger leiden, während wir Nahrung einfach wegschmeißen. Wir können nicht fassen, dass Geld eine so wichtige Rolle spielt und niemand (mehr) fühlt. Ich fühle mich sehr bald richtig gut und angenommen; das Einzige, was ich tun muss, ist, traurig, enttäuscht und empört zu sein. Niemand kann mehr sagen, dass ich mich nicht bemühte, die Welt zu verändern. Ich kann ruhig schlafen. Jede Woche treffe ich mich schließlich bei Mate und veganem Kuchen mit Leuten und rede darüber, dass man mal etwas machen müsste. Das mit dem Chickenburger ist jetzt vorbei, weil Massentierhaltung ein Problem ist. Meinen Tabak lasse ich zu Hause, weil ich nun weiß, wo er herkommt und unter welchen unwürdigen Bedingungen er hergestellt wird. Und Geld ... ein Privileg! Wir gehen jetzt samstags containern.





Fabian ist so ein bisschen unser Anführer. Fabian hat eine Weile mittellos gelebt, war für ein paar Monate in Ghana und redet von Hierarchien, die überwunden werden müssen. Ich bin verliebt in Fabian – genau wie fast alle von uns. Eines Tages treffen wir uns allein in einem Weltladen. Fabian redet und redet, erklärt mir die ganze Welt. Er zeigt mir Fotos von seinen Aufenthalten in armen Ländern. Dort habe er gelernt, das Leben zu schätzen. Die Einfachheit der Leute, die Art, wie sie das Leben sehen, das ehrliche Lächeln, die Bescheidenheit ... Seine Augen funkeln angesichts des Elends dieser Leute. Stopp. Mir dämmert es langsam, dann fällt es mir wie Schuppen aus den Dreadlocks: Fabian ist ein Idiot. Das, was wir bekämpfen wollen, die menschenverachtenden Auswirkungen des Kapitalismus, glorifiziert er als Bescheidenheit? Wir spielen hier Verzicht, damit wir uns eben nicht damit auseinandersetzen müssen, wie es Menschen wirklich geht, damit wir nichts tun müssen, um das zu ändern? Ich erwache aus meinem Goa-LSD-Trip. Als wir bezahlen sollen, raunt Fabian die Kellnerin an, dass sein fairer Kaffee zu wässrig gewesen sei, und gibt natürlich kein Trinkgeld.



Ich gehe desillusioniert nach Hause. Auf dem Weg sehe ich Leute, die immer noch obdachlos sind, obwohl ich doch so gut verzichtet habe. Menschen, die immer noch nach Groschen betteln, obwohl ich doch Geld so stark gehasst habe. Und Menschen, die in Mülleimern nach Essbarem suchen, obwohl wir doch so geil gefoodshared haben. Ein Bürgersteig, ein Stein, ein Tritt – »etwas bewegen«.